Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Via rede social

Boninho anuncia edição de The Voice só para pessoas com mais de 60 anos

Atualmente o The Voice Brasil tem duas versões anuais: uma para adultos e a outra apenas com crianças

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 17:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 17:02
O diretor Boninho
O diretor Boninho Crédito: Globo
 José Bonifácio de Oliveira, o Boninho, anunciou via Instagram que, em breve, a Globo terá uma edição do reality musical The Voice Brasil destinada apenas para pessoas com mais de 60 anos de idade.
"Você tem 60+ e canta muito? Um Voice especial para você está chegando", escreveu ele, dizendo que as inscrições serão abertas em breve, e marcando os perfis da Rede Globo e do The Voice Brasil.
Nos comentários, famosos comemoraram a novidade. "Que demais!", escreveu Taís Araújo. "O Brasil vai se encantar com essa galera de 60 anos, estamos chegando lá", disse Eri Johnson. "É para eu me inscrever?", brincou Lulu Santos.
Atualmente o The Voice Brasil tem duas versões anuais: uma para adultos e a outra apenas com crianças. A final do The Voice Kids, inclusive, está prevista para ir ao ar no dia 11 de outubro.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados