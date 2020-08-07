'The Voice Kids' volta em setembro: crianças gravarão de suas casas

Técnicos e apresentadores do 'The Voice Kids' Crédito: Artur Meninea/Rede Globo

Chegou a vez das gravações do "The Voice Kids" serem retomadas para que a quinta temporada do reality musical seja completada. No dia 13 de setembro, 24 crianças e os técnicos voltam ao ar para dar continuidade à competição. E para que todos os envolvidos participem em segurança, o programa terá algumas novidades e mudanças. O reality show deu uma pausa em março, por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus no país.

O primeiro episódio será uma edição especial, que vai relembrar os melhores momentos e o que aconteceu desde o início da temporada. A partir daí, todos os programas serão ao vivo. Nas atrações seguintes, dias 20 e 27 de setembro, os candidatos farão suas apresentações diretamente de suas casas.

Os shows serão acompanhados e avaliados dos Estúdios Globo, onde os apresentadores André Marques e Thalita Rebouças comandarão o reality musical, com Claudia Leitte, Simone & Simaria e Carlinhos Brown. Os técnicos - e todo o Brasil  assistirão e avaliarão as apresentações dos candidatos, que também serão escolhidos pelo público, através da votação popular. Após seus shows remotos, os participantes vão interagir com os técnicos e conhecer o resultado de quem permanece na disputa, ao vivo.

Os dois últimos programas, a semifinal e a grande final, também acontecerão ao vivo, nos primeiros domingos de outubro, dias 04 e 11, respectivamente. Assim como as atrações que já retornaram aos Estúdios Globo, a retomada do "The Voice Kids" está sendo desenvolvida com todos os cuidados previstos no Protocolo de Segurança da Globo.

AS FINAIS DO "THE VOICE KIDS"