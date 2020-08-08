Dia dos Pais: programas de TV terão de Fábio Jr a Thammy Miranda

"Foi incrível! Sempre que encontro o Márcio, agradeço a ele por ter me proporcionado um dia como aquele. A equipe fez um trabalho maravilhoso de pesquisa. As surpresas são surpresas mesmo, nos pegam e nos emocionam. Dançamos, rimos, choramos. Inesquecível e emocionante demais", lembra Veras, sobre sua participação na atração global.