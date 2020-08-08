Dia dos Pais: programas de TV terão de Fábio Jr a Thammy Miranda

O domingo (9) de Dia dos Pais tem tudo para ser para lá de animado! Entre amenidades, show ao vivo pela televisão e entrevista para - ao que tudo indica - falar de polêmica, os programas dominicais prometem oferecer programação para todos os gostos em torno do tema paternidade.
A maratona para os papais começou já na sexta (7), com exibição de filme "Carga Explosiva 2", encerrando o Especial Valentões do Cinema, em comemoração ao Dia dos Pais, no canal FX. Neste sábado (8), o Altas Horas de Serginho Groisman, na Globo, é que ficará a cargo de comemorar a festividade.
Com Zezé Di Camargo e o irmão, Luciano, o programa da Globo promete relembrar a trajetória dos filhos de Francisco e, ainda, trazer outros convidados que representam a paternidade. O cantor Fabio Jr também é convidado do apresentador.
O pai de Fiuk e Cleo Pires, inclusive, é quem também transmitirá show ao vivo no domingo (9) pela Band TV, a partir das 15h45, mesmo dia em que o "Tamanho Família", comandado por Márcio Garcia, exibirá o "duelo de famílias" entre Marcos Veras e Tatá Werneck.
"Foi incrível! Sempre que encontro o Márcio, agradeço a ele por ter me proporcionado um dia como aquele. A equipe fez um trabalho maravilhoso de pesquisa. As surpresas são surpresas mesmo, nos pegam e nos emocionam. Dançamos, rimos, choramos. Inesquecível e emocionante demais", lembra Veras, sobre sua participação na atração global.
O Divirta-se separou as principais programações de Dia dos Pais deste fim de semana. Confira!
- TAMANHO FAMÍLIA
- A atração de fim de semana terá Marcos Veras e Tatá Werneck neste domingo (9) com participações para lá de especiais neste Dia dos Pais. Nas "provas" características do programa, que envolvem os entes dos convidados, estão: no time de Tatá a mãe, Cláudia, seu pai, Alberto, e a tia, Larissa; no time da família Veras, o irmão de Marcos, Wagner, a mãe, Terezinha, e a prima, Milene.
No episódio deste domingo (9), Marcos e Tatá contam sobre sua trajetória, revelam segredos de bastidores e se emocionam com as homenagens feitas por suas famílias.
- THAMMY MIRANDA NO SBT
- Depois de ter tido o nome envolvido em uma polêmica daquelas na internet, ao estrelar campanha de Dia dos Pais da Natura, o filho de Gretchen vai falar sobre paternidade no Programa da Eliana, no SBT, neste domingo (9). Em comemoração à data, o marido de Andressa Miranda e pai de Bento participará de um quadro especial da atração dominical da emissora de Silvio Santos.
Por meio de seus stories do Instagram, Andressa chegou a anunciar: "Olha quem está aqui em casa, gente", apontando para a apresentadora. "Vai ser muito legal! Domingo está chegando", completou, garantindo que estará no programa comandado por Eliana.
- ALTAS HORAS
- O programa de Serginho Groismann deste sábado (8) trará emoção para os pais de todo o Brasil! Dois dos convidados confirmados do apresentador são os irmãos Zezé Di Camargo e Luciano, que já adiantaram que vão relembrar o sucesso sob o olhar da família ao longo da carreira. A atração, que se chamará Especial Dia dos Pais Altas Horas e inicia na faixa das 22h30, também receberá o cantor Fábio Jr e o padre Fábio de Melo para participações.
- DISNEY CHANNEL
- Em homenagem ao Dia dos Pais, o canal exibirá, em mais de um horário, títulos dedicados a eles ao longo do dia. Às 18h, a programação especial começa com "Operação Cupido". No filme, uma menina de 11 anos de idade conhece sua irmã gêmea que mora na Califórnia, Estados Unidos, e, juntas, planejam reconciliar seus pais divorciados. A primeira missão é deter uma interesseira que tenta conquistar o pai.
- Às 20h, será exibição de "Doze é Demais", clássico de uma das maiores famílias do cinema mundial. A história narra a vida de Tom Baker, que decide se mudar com sua numerosa família para outra cidade para conseguir o emprego de seus sonhos: treinar a equipe de futebol de sua pequena cidade. Porém, ele percebe que não será fácil quando a esposa Kate faz uma turnê para promover seu livro e o deixa sozinho com os doze filhos.
- Com "Star Wars: O Despertar da Força", às 22h, a programação encerra com o filme sobre a queda de Darth Vader e do Império. Na trama, o fato levou ao surgimento de uma nova força sombria: a Primeira Ordem. Eles procuram o jedi Luke Skywalker, desaparecido. A resistência tenta desesperadamente encontrá-lo antes para salvar a galáxia.
- DIA DOS PAIS BAND TV
- A partir das 15h45 do domingo (9), o cantor Fábio Jr é quem comandará show ao vivo que será transmitido na Band TV em homenagem ao Dia dos Pais. Na apresentação, que também será exibida pelo portal da emissora e pelo rádio, o artista já confirmou hits como "Alma Gêmea", "Caça e o Caçador", "Só Você", "20 e Poucos Anos" e, é claro, "Pai", uma das autorais do pai de Cleo Pires.
A live terá apresentação de Catia Fonseca e será transmitida dos Estúdios Band, em São Paulo. Será a terceira vez que o cantor fará um show neste modelo virtual.
- DISNEY JUNIOR
- Na mesma onda da categoria Channel, a Disney Junior terá exibição de filmes neste domingo (9). Para o Dia dos Pais, o canal começa com "Pateta 2: Radicalmente Pateta", às 12h30.
No filme, Max descobre o sabor da liberdade quando chega à universidade, mas seu pai sente tanto sua falta, que perde a concentração no trabalho e é despedido. À procura de um emprego melhor, Pateta volta a estudar e, assim, fica perto de seu filho. A alegria do garoto acaba quando Pateta aparece com um visual anos 70, deixando-o envergonhado. Com a ajuda de uma linda bibliotecária, Pateta revive o melhor de sua juventude, espalhando pelo campus um clima de discoteca.
- FOX CHANNEL
- O canal vai exibir uma maratona de "Busca Implacável", no domingo (9). A história do primeiro filme acompanha Bryan Mills (Liam Neeson), um ex-agente do governo que deixou o emprego para que pudesse passar mais tempo com Kim (Maggie Grace), filha que teve com sua ex-esposa Lenore (Famke Janssen). Até que Kim e uma amiga são sequestradas por mafiosos traficantes de seres humanos. Bryan então inicia uma busca frenética pelas meninas. A partir daí, o segundo e o terceiro filme repercutem desdobramentos dessa missão.
A trilogia vai começar a ser exibida às 17h50, com "Busca Implacável"; 19h25, com "Busca Implacável 2"; e às 21h, com "Busca Implacável 3".
- DISNEY XD
- Às 15h30, a Disney XD exibirá o primeiro de três filmes que passará no domingo (9), Dia dos Pais. O clássico "Pequenos Espiões" mostra a vida de Gregório e Ingrid Cortez, que caem na armadilha de seu principal inimigo. Na trama, a salvação dos pais fica nas mãos de seus dois filhos. Os dois pequenos não dispensam uma aventura e são cheios de disposição.
- Com "Pequenos Espiões 2: A llha dos Sonhos Perdidos", às 17h, a programação continua. Neste segundo título, que é a continuação das aventuras anteriores, mostra os irmãos na tentativa de recuperar um artefato poderoso das mãos de um cientista louco. A busca os leva ao esconderijo do cientista, uma ilha tropical habitada por criaturas mutantes.
- Às 18h45, para fechar a trilogia, o canal passará "Pequenos Espiões 3-D". Na história, Toymaker é um criador de brinquedos que deseja dominar os jovens de todo o planeta. Para isso, ele cria um jogo de realidade virtual que prende os jogadores dentro dele e os obriga a enfrentar diversos e perigosos estágios.
- NAT GEO KIDS
- Para celebrar o domingo (9) de Dia dos Pais, o canal infantil exibirá, a partir das 11h30, uma maratona com seleção dos melhores episódios de séries animadas. Vão passar cenas de Jungle Bunch, Ranger Bob e Reino Animal ao longo do dia.
- FOX PREMIUM 1
- Pelo Dia dos Pais, o canal terá programação especial neste sábado (8) e domingo (9). A exibição começa com episódios da terceira temporada de "This is Us" entre 14h10 e 17h do sábado (8). No sábado (8) e domingo (9), passarão episódios da primeira temporada de "Godfather of Harlem", entre 10h30 e 14h10 nos dois dias. No domingo (9), "This is Us" retorna com episódios da quarta temporada entre 14h10 e 17h.