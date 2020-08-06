Especial Dia dos Pais: pratos, cestas e caixas gourmet para a data

PRATO ESPECIAL + CERVEJA

FOTO: Vinho Todo Dia A loja virtual e clube de assinaturas capixaba VinhoCom preparou uma seleção de boxes com desconto para o Dia dos Pais. Entre os kits, que contêm vinho, aperitivos para harmonizar e um cartão personalizado, destaca-se o Box Ilustre Especial, de R$ 325 por R$ 249,62. O presente vai com os tintos Alfredo Roca Fincas Syrah 2018 e Cabrafiga + queijo tipo grana, patê de shiitake, torradas finas, tomate confit e chocolate gourmet. Assinantes de A Gazeta têm vantagens . Mais informações: @vinhocomvc

A chef Isabela Moreira criou um café da manhã especial para os pais, sob encomenda: é a cesta Meu Pai Herói, que será entregue a partir das 6h no domingo, 9/08. A seleção inclui pães de produção própria, tortinha de frango, manteiga de ervas, embutidos, queijo meia cura, requeijão e goiabada cremosos, frutas e bolo no pote (R$ 162). Pedidos e mais informações: (27) 99930-6350. FOTO: Isabela Moreira.

Recém-lançada, a marca de doces artesanais Mi Doce Vida, por Mirella Merçon, aposta em tábuas personalizadas como opção de presente. Uma sugestão é o Kit Coração e Café (R$ 107), com tábua de madeira, bolo de brigadeiros preto e branco, coração com biscoitos Oreo e morangos frescos, potinho de brigadeiro e coador de café + caneca. Pedidos e mais informações: (27) 99912-7580. FOTO: Mirella Merçon

A caixa Presentão da Doce é tudo vem com uma tulipa para a cervejinha dos pais, tre?s petiscos salgados para acompanhá-la e três doces em potes: bolo de cenoura com cobertura de chocolate e dois sabores de brigadeiros de colher à escolha. A caixa vem com uma foto impressa do paizão com os filhos. Encomendas e mais informações: (27) 99294-1533. FOTO: Doce é tudo/Instagram

O restaurante Soeta vai abrir com atendimento presencial no almoço de sábado, 8/08, servindo um menu degustação comemorativo de Dia dos Pais a R$ 128 por pessoa. Além da sequência com 3 entradas, 2 pratos e uma sobremesa, haverá delivery com opções especiais sob encomenda (pedidos até sexta, 7/08). Reservas e mais informações: (27) 98875-1032. FOTO: Gabriel Lordello