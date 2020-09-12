5ª temporada do The Voice Kids volta neste domingo; saiba como será a dinâmica

Time The Voice Kids: Os apresentadores André Marques e Thalita Rebouças com os técnicos Claudia Leitte, Simone & Simaria e Carlinhos Brown Crédito: Globo/Victor Pollak

O 'The Voice Kids' está de volta! A partir deste domingo, dia 13, logo após o "Esporte Espetacular", o reality musical volta à programação da TV Globo para completar sua quinta temporada. Com apresentação de André Marques, o primeiro episódio será especial, com os melhores momentos do programa, relembrando a trajetória das 24 vozes que continuam na competição e marcando oficialmente a retomada da competição.

A partir do domingo seguinte, dia 20, as vozes que passaram pelas fases de 'Audições às Cegas' e 'Batalhas', e permanecem na disputa, voltam para apresentações inéditas. Tão ansiosos  e felizes  quanto os candidatos, estão os apresentadores André Marques e Thalita Rebouças, e os técnicos Carlinhos Brown, Simone e Simaria e Mumuzinho celebram o retorno e comentam sobre a fase final do reality.

Você deve estar se perguntando o que o pagodeiro está fazendo nesta lista. Mumuzinho recebeu o bastão de Claudia Leitte, que não participará como técnica da fase final da atração.

Neste momento difícil e tão sensível que estamos vivendo no mundo, terei que acompanhar as últimas etapas do The Voice Kids de casa. Vou emprestar minha cadeira com muito amor para o meu amigo Mumuzinho. Cara incrível, talentoso, que topou este desafio de cuidar das minhas crianças. Mesmo sem estar no palco, meu coração estará presente ali. Torço muito por essas crianças, elas me inspiram. Tia Claudinha está de olho em vocês (risos). Vai ser massa!, diz Claudia.

O cantor Mumuzinho entra para o The Voice Kids, assumindo o time de Claudia Leitte Crédito: Instagram/@mumuzinho

Para Mumuzinho, receber o convite para esta etapa do programa lhe trouxe alegria e emoção. "Essas crianças me emocionaram muito em todas as vezes que assisti ao programa. Estar na fase final do 'The Voice Kids' me trouxe uma emoção muito grande. Ainda mais estando no lugar de uma pessoa tão querida e especial como a Claudinha, um ser doce e que o Brasil todo ama. É uma grande responsabilidade ocupar a cadeira dela nesta reta final da temporada".

Para esta retomada da competição, Thalita Rebouças reforça que mais importante do que competir é mostrar o talento para o Brasil inteiro. "A maturidade deles é maravilhosa. As crianças não têm essa competitividade que os adultos têm. Desejo que eles sigam assim, entendendo que o 'The Voice Kids' não é sobre competir, mas sobre ter uma grande oportunidade de mostrar seu talento", afirma Thalita, que recorda com carinho os momentos mais emocionantes do programa.

A emoção também é grande para o apresentador André Marques, que não vê a hora de reencontrar os competidores. "Sinto saudades das crianças e da equipe. Sempre os acompanho pelas redes sociais, mas não é a mesma coisa. O nosso reencontro vai ser emocionante, com certeza", afirma.

André ressalta a importância do aprendizado para cada uma das crianças desta fase final do 'The Voice Kids'. "Acho que eles devem seguir com o mesmo amor e carinho que fizeram desde o início. É uma competição, mas é um grande aprendizado, na verdade", afirma o apresentador.

Os demais técnicos Carlinhos Brown e a dupla Simone e Simaria destacam as saudades do programa e de seus times. É uma saudade tremenda. Acho que teremos muitas e boas surpresas nesse final de temporada do The Voice Kids, porque vamos nos deparar com transformações na personalidade vocal de cada uma das crianças. E essa é uma das delícias de acompanhar um programa como este, revela Brown.

Simone e Simaria não esquecem que a vitória vale para a dupla o tricampeonato. Essa temporada está lindíssima, repleta de grandes talentos e com muita energia muito boa. O nosso time está babado e quem saber não vem o tri ai?, brinca Simone. Para Simaria, é fundamental se entregar por inteiro. Eles precisam mostrar ao público o melhor que têm para oferecer para aquela música, para aquela apresentação. Música é amor, e isso tem que transparecer, afirma.

DINÂMICA DAS PRÓXIMAS SEMANAS

O episódio deste domingo será para matar as saudades. Mas, nos programas seguintes, que serão ao vivo, a disputa é para valer. Nos dias 20 e 27 de setembro, os 24 candidatos farão suas apresentações diretamente de suas casas.

Os shows serão acompanhados e avaliados dos Estúdios Globo, onde os apresentadores André Marques e Thalita Rebouças comandarão o reality musical com Claudia Leitte, Simone & Simaria e Carlinhos Brown.

Os dois últimos programas - semifinal e a grande final do The Voice Kids - também acontecerão ao vivo, nos primeiros domingos de outubro, dias 04 e 11, respectivamente. Durante essas quatro semanas de eliminatórias, os técnicos - e todo o Brasil assistirão e avaliarão as apresentações dos candidatos, que também serão escolhidos pelo público, através da votação popular. Após seus shows, os participantes vão interagir com os técnicos e conhecer o resultado de quem permanece na disputa, ao vivo.

Assim como os programas que já retornaram aos Estúdios Globo, a volta do The Voice Kids está sendo desenvolvida com todos os cuidados previstos no Protocolo de Segurança da Globo.

AS FASES FINAIS

Eliminatória - A partir dessa fase, o público ajuda a escolher quais crianças de cada time seguem na disputa. Nos dois domingos, dias 20 e 27 de setembro, quatro crianças de cada time se apresenta - no total, 12 a cada fim de semana. O público salva uma, através de votação no site do Gshow, e o técnico escolhe mais uma para continuar na disputa.

A partir dessa fase, o público ajuda a escolher quais crianças de cada time seguem na disputa. Nos dois domingos, dias 20 e 27 de setembro, quatro crianças de cada time se apresenta - no total, 12 a cada fim de semana. O público salva uma, através de votação no site do Gshow, e o técnico escolhe mais uma para continuar na disputa. Semifinal  12 crianças cantam e seis passam para a grande final - duas de cada time. Uma sendo escolhida pelo público, e a outra pelos técnicos.



12 crianças cantam e seis passam para a grande final - duas de cada time. Uma sendo escolhida pelo público, e a outra pelos técnicos. Final  Cada time terá dois representantes e o grande vencedor será conhecido, ao vivo, através da escolha exclusiva do público.



COMO ESTÃO FORMADOS OS TIMES

TIME BROWN

Arthur Luz (Lauro de Freitas, BA)



Carol Breder (Nova Friburgo, RJ)



Karen Silva (Volta Redonda, RJ)



Kauê Penna (Rio de Janeiro, RJ)



Loren Medeiros (Cruzeiro do Sul, AC)



Luisa Martins (Taboão da Serra, SP)



Matheus Martins (Campo Grande, RN)



Sophia Marie (São Paulo, SP)



TIME CLAUDIA LEITTE / MUMUZINHO

Analu Sampaio (Vitória da Conquista, BA)



Duda de Paula (Rio de Janeiro, RJ)



Giovana Aguilera (Nova Friburgo, RJ)



Guilherme Simões (Recife, PE)



Lívia Corrêa (Campos dos Goytacazes, RJ)



Lucas Mohallem (Belo Horizonte, MG)



Maria Eduarda Ribeiro (Fraiburgo, SC)



Victor Hugo Mendes (Goiânia, GO)

