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Lulu Santos aparece paramentado contra covid nos bastidores do 'The Voice Brasil'

O estúdio ficou, parcialmente, um hospital para nossa segurança, revelou o cantor; assista

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 15:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 15:23
O cantor Lulu Santos
O cantor Lulu Santos Crédito: Instagram/@lulusantosoficial
Lulu Santos usou as redes sociais nesta terça-feira, dia 1º, para contar sobre os bastidores das gravações para o The Voice Brasil 2020. O que chamou a atenção dos internautas foram os trajes usados pelo cantor - que surgiu com máscara e roupa de proteção contra o novo coronavírus.
No início do vídeo, Lulu relembra que, em 2011 estava em férias nos Estados Unidos quando viu o reality show americano pela primeira vez. "Tomando café, lendo jornal, estreava um reality musical na NBC. Fui assistir o programa e pensei: 'Um negócio desse eu também faria'. Um ano depois, surgiu o convite para fazer aqui no Brasil".

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Oito temporadas do The Voice Brasil se passaram e Lulu Santos acompanhou todas. "Estamos aqui nos aprontando para a nova, com todos os procedimentos que fez o estúdio da gente ficar, parcialmente, um hospital para nossa segurança e alegria de todos nós", disse. Lulu não falou sobre data de exibição do reality: "A data de estreia ainda não sei dizer, mas a gente já começou a fazer", concluiu.
Em julho, a Globo confirmou a nova temporada do reality com Lulu Santos, Iza, Ivete Sangalo, Michel Teló e Carlinhos Brown.
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Gravação dos primeiros Blinds

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