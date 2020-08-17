Lulu Santos diz que temia ser questionado sobre homossexualidade antes de sair do armário

Clebson Teixeira e o marido, o cantor Lulu Santos Crédito: Reprodução/Instagram @clebson.teixeira

O cantor Lulu Santos, 67, contou que foi surpreendido quando o agora marido dele, Clebson Teixeira, publicou a primeira foto dos dois como casal.

"Foi uma surpresa mais pra mim do que pra qualquer outra pessoa", afirmou durante participação no "Altas Horas" (Globo). "Teve uma coisa de coragem pessoal, que é o jeito dele de fazer as coisas, desde o primeiro momento, quando ele postou a foto em que estávamos juntos, que deflagrou toda a coisa."

Lulu e Clebson começaram a se relacionar em 2018 e se casaram no ano passado. Até então, o cantor mantinha a homossexualidade em segredo. Ele foi casado com Scarlet Moon de Chevalier entre 1978 e 2006.

"[Eu] passava o tempo todo morrendo de medo da hora que ia vir aquela pergunta que só fazem para quem é gay, nunca vi uma entrevista dizer assim: 'Você é hétero?'. É uma curiosidade seletiva o fato daquilo não ter uma clareza", comentou. "Hoje não tenho nada a temer, muito menos a esconder. Fui na onda, em vez de querer fazer a onda acontecer, eu surfei. É a melhor coisa."

O cantor também falou sobre a próxima temporada do The Voice Brasil, que vai começar a ser gravada em breve, com algumas adaptações por conta da pandemia de Covid-19.