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Assim Caminha a Humanidade

Faustão aproveita presença de Lulu Santos para criticar Bolsonaro

Em comparação com a música de Lulu feita em 1964, "Assim Caminha a Humanidade", o apresentador do programa dominical disse que não sabe para onde vai a humanidade

Publicado em 

27 mai 2019 às 18:09

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 18:09

Faustão aproveita presença de Lulu Santos para criticar Bolsonaro Crédito: Reprodução | Arquivo
No último domingo (26), o apresentador Fausto Silva, 69, aproveitou a presença do cantor Lulu Santos, 66, para criticar o governo do atual presidente da República, Jair Bolsonaro.
Em comparação com a música de Lulu feita em 1964, "Assim Caminha a Humanidade", o apresentador do programa dominical disse que não sabe para onde vai a humanidade com governantes como o do Brasil e o dos Estados Unidos, Donald Trump.
"A canção 'Assim Caminha a Humanidade' você fez em 1994. E agora, neste 2019? Para onde vai a gloriosa humanidade, com Trump nos Estados Unidos, com o Brexit, de direita. Putin, Bolsonaro... Pra onde vai a humanidade? Cada lugar tem o seu".
Aproveitando a deixa, Faustão comentou sobre as manifestações a favor do governo atual, que ocorreram em várias cidades do Brasil também neste domingo. "Hoje a galera fez manifestações a favor da Previdência e do pacote anti-crime do ministro Sergio Moro. Sociedade sabe o que quer, hein?".
Lulu Santos, que esteve no programa para divulgar seu novo álbum que fez em homenagem a seu marido, Clebson Teixeira, 26, disse que, mesmo com todo esse cenário pessimista no Brasil e no mundo, ele acredita que o bem sempre vence.

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