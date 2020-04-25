Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger esperam o primeiro filho

O ator Chris Pratt Crédito: Reprodução/Instagram @weheartpratt

Chris Pratt, 40, e Katherine Schwarzenegger, 30, estão a espera do primeiro filho juntos. O casal, que se uniu em uma cerimônia íntima na Califórnia no último mês de junho, estava entusiasmado para "aumentar a família o mais rápido possível", segundo informaram diversas fontes à revista People.

O astro da franquia "Guardiões da Galáxia" já é pai de Jack, 7, fruto da união com a também atriz Anna Faris, com quem foi casado por nove anos, já Schwarzenegger será mãe pela primeira vez. Os dois começaram a ser vistos juntos no início de 2018, mas só assumiram o namoro em dezembro, com um post de Pratt, nas redes sociais no aniversário da amada. "Emocionado que Deus colocou você em minha vida. Obrigada pelas risadas, beijos, conversas, caminhadas, amor e carinho", disse na ocasião.

Desde que começaram a se relacionar, o casal fez questão de incluir o filho de Pratt em seus passeios. "Em vez de desfrutar principalmente de encontros românticos, Jack era uma parte muito importante da vida deles. Katherine é como uma criança grande e adora fazer atividades com o garoto. Ela ama que Chris seja pai", disse uma fonte à publicação em janeiro de 2019.