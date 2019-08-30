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DIETA?

Ator Chris Pratt perde cinco quilos rapidamente e dá receita

Ator se prepara para encarar papel e contou sobre seu novo corpo

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 12:47

Publicado em 

30 ago 2019 às 12:47
O ator Chris Pratt nos bastidores de "Vingadores" Crédito: Instagram/@prattprattpratt
O ator norte-americano Chris Pratt, 40, já conseguiu perder cinco quilos desde que começou a sua preparação para um novo papel. E, de acordo com ele, não há nada de mirabolante na dieta. Para Pratt, perder peso é fácil: basta tomar muita água, fazer esteira e ir ao banheiro três vezes logo cedo.
Filmando o seu treino, Pratt disse mais sobre o momento em que precisa secar. O filme que ele fará se chama "Ghost Draft". "Então tenho alguns quilos para perder. Já perdi cinco. O que é ótimo e foi muito rápido. Aqui o que eu faço: água. Se você está, assim como eu, pensando em como perder peso, beba água. Você não precisa malhar super pesado, mas água, água e água. Faça xixi três vezes antes das 10 da manhã", disse.
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Segundo o norte-americano, a maior inspiração dele é o irmão Cully, que já perdeu muito peso e hoje em dia está com a saúde em dia. Pratt está acostumado a ganhar e a perder peso facilmente. No começo dos anos 2010, ele pesava cerca de 130 quilos. Depois, com os convites para interpretar heróis em filmes da Marvel, ele conseguiu manter o foco e a disciplina de ter um corpo mais magro e forte.
"E eu vou motivar vocês, nós passaremos por essa juntos", disse ele aos seus seguidores. 

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