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Chris Pratt compra casa no mesmo bairro da ex-mulher por R$ 61 milhões

Além de uma extensa área externa, o imóvel tem cinco quartos, seis banheiros, academia, adega e terá ainda uma piscina de borda infinita

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 07:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 out 2019 às 07:36
O ator Chris Pratt Crédito: Reprodução/Instagram @weheartpratt
O ator Chris Pratt, 40, comprou uma casa, ainda inacabada, por US$ 15 milhões (cerca de R$ 61 mi) no bairro de Pacific Palisades, em Los Angeles. Sem parte do telhado e das paredes prontos, a propriedade foi chamada de canteiro de obras pela revista Variety. Ainda não há previsão para a mudança do ator
A compra do imóvel aconteceu há cerca de um ano, mas o negócio não chegou a ser noticiado, já que a casa não foi anunciada para venda. Segundo a Variety, ela foi originalmente construída em 1995 e fica localizada em um condomínio de luxo, onde também estão localizadas mais cinco casas --nenhuma de celebridade. 

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Além de uma extensa área externa, o imóvel tem cinco quartos, seis banheiros, academia, adega e terá ainda uma piscina de borda infinita. 
No mesmo bairro, a apenas 3 km de distância, fica a nova casa de sua ex-mulher, a atriz Annas Faris, 42, seguindo uma das regras estipuladas no divórcio dos dois, de ficarem a no máximo 8 km de distância. A decisão teria sido tomada por conta do filho do casal, Jack, 7. 
Ainda não se sabe quando Pratt se mudará para a nova mansão, mas enquanto as obras continuam no local ele continua no apartamento de sua mulher, a escritora Katherine Schwarzenegger, 29, com quem se casou há quatro meses. O imóvel em Santa Mônica, na Califórnia, foi comprado por ela em 2016 por US$ 3,5 milhões (R$ 14,2 mi).

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