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Capixaba no mundo

Sheyla Hershey tira silicone em reality e quer ser vereadora nos EUA

A capixaba, que fez fama ostentando os maiores seios do mundo, vai substituir suas próteses salinas por algo mais discreto e, em entrevista exclusiva à Gazeta, detalha novos projetos nos EUA

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 11:02

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

07 out 2019 às 11:02
  Crédito: Reprodução/Instagram @sheylagoficial
Há 10 anos, a capixaba Sheyla Hershey, de 39 anos, decidiu que ia se dedicar à maternidade. Para quem não sabe, ela é mãe de Victoria, de 10 anos, que vive com a dona dos maiores seios do mundo em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Após a década longe da mídia, a modelo quer voltar com tudo nesta segunda metade de 2019 e início de 2020.
Ela vai estrelar um reality - ainda sem nome - para retirar e substituir seus atuais 2,5 litros de silicone de cada seio por próteses mais discretas e quer entrar para a política norte-americana como vereadora e apoiadora do atual presidente, Donald Trump. "Eu sou republicana. Se os democratas tivessem ganhado, os Estados Unidos estariam iguais à Venezuela. Trump fica", opina.
Em entrevista exclusiva à Gazeta, ela também detalha tudo sobre a cirurgia que fará nesta terça (8) para retirada das próteses gigantes. O cirurgião escolhido pela produção do reality é Terry Dubrow, que é dos mais famosos plásticos do país quando o assunto é cirurgia de seio. Ao lado de outros prodígios, como Dr. Rey, Dubrow já estrelou o programa "Dr. 90210", que mostrava um pouco dos bastidores dos atendimentos médicos das estrelas.
"Estou muito ansiosa. Desde 2012, quando tive a infecção, não faço nenhuma cirurgia. Estar no centro cirúrgico, com certeza, será um desafio. Mas estou fazendo por saúde", fala ela, que por termos contratuais não pode revelar o motivo exato pelo qual decidiu por remover as superpróteses.
"Minha filha está superfeliz com a retirada das próteses. Ela não vai mais sofrer bullying na escola e está ansiosa para me ver depois da cirurgia. Agora ela está com o pai, em Nova Jersey "
Sheyla Hershey - Modelo
A infecção à que Sheyla se refere, em 2012, foi devido a uma necrose de parte de seu tecido mamário. Na ocasião, a capixaba ostentava cinco litros de silicone em próteses salinas - em cada mama. À época ela enfrentou uma infecção generalizada: "Eu passei muito mal. Foi horrível".
A capixaba Sheyla Hershey e o cirurgião que fará sua plástica de redução de seios, doutor Terry Dubrow Crédito: Arquivo pessoal
No fim de 2017, Sheyla também falou à Gazeta sobre o episódio fatídico e, na oportunidade, destacou: "Eu estava com um vazio que não sabia com o que preencher. Então optava pelas próteses acreditando que aquilo era bom para mim. Mas não era. Hoje me arrependo".

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CIRURGIA NA COLUNA

Apesar de a capixaba não poder revelar o motivo que a fez tomar a decisão de remover os peitos grandes, a reportagem apurou que, por mais de uma vez, ela já teve que se submeter a cirurgias na coluna. Isso porque o peso do silicone estava sobrecarregando o corpo de Sheyla.
Questionada sobre o fato, ela confirma que até pouco tempo enfrentava, sim, dores lombares e admite que tem até um aparelho fisioterapêutico instalado no corpo para lidar melhor com o desconforto. "É um aparelho que fica na coluna, instalado, e funciona a bateria. Ele faz com que a dor melhore. Mas desde que reduzi o tamanho, a situação foi melhorando", completa.
O cirurgião plástico Dr. Rey e a capixaba Sheyla Hershey Crédito: Arquivo pessoal

POLÍTICA

Desde que foi morar nos Estados Unidos, Sheyla é legal no país com registro e green card - visto permanente de residência - em dia. No entanto, no último dia 4 de julho deste ano, a bonita conseguiu se tornar cidadã americana. Agora, ela pode concorrer a eleições e participar de concursos, se quiser, o que não poderia acontecer antes. Até por isso sua atividade na política do país foi aumentando com o passar das semanas. Ela, que sempre foi apoiadora declarada de Trump, também quer ter sua voz no parlamento.
"Penso em me candidatar. Já fui convidada e me ofereceram patrocínio. Mas foi um partido democrata. E eu sou republicana. Quero marcar uma reunião na Casa Branca para resolver isso e ver se consigo apoio de algum líder republicano", adianta.
Ver essa foto no Instagram

??Today o had to say goodbye to my green card...after 12 years being permanent resident of united of states. Today I become an USA citizen. Im beyond of joy! God is awesome. All glory to him. Without him I wouldn’t be able to achieve this dream. I will post more pix soon. . . . ?? Hoje tive que dizer adeus ao meu green card ... após 12 anos sendo residente permanente da união de estados. Hoje eu me torno um cidadão dos EUA. Estou além da alegria! Deus é maravilhoso. Toda a glória para ele! Sem ele eu não conseguiria realizar esse sonho. Eu vou postar mais pix em breve. . . https://www.paypal.me/sheylahersheytv #greencard #goodbye #newbeginnings #thingswillgetbetter #project #dream #usa #nyc #empirestate #brazilian #god #love

Uma publicação compartilhada por Sheyla Hershey (@sheylahoficial) em

Mas esse é só um dos projetos que ela vai desenvolver a partir de 2020. Ano que vem, ela também protagonizará o Miss Instagram, que acontecerá na Mansão da Playboy. Segundo Sheylaconcurso pagou US$ 20 mil só para ela participar. "Nunca fui chamada antes. É um concurso que premia contas de Instagram que são originais e dessa vez fui escolhida. O vencedor será anunciado no primeiro trimestre de 2020", explica.
No entanto, até lá, a capixaba se dedicará à família e cuidará da saúde. "Acho que a diminuição dos meus seios abrirá muitas portas. Sei que já fui recusada em trabalhos na TV por conta do tamanho dos meus seios. E tudo isso pode mudar", finaliza, entusiasmada.

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