'Sou Amélia, mulher do lar', diz socialite Gisela Trussardi Rudge

Gisela Trussardi Rudge, das socialites mais influentes e com nome de peso da cena brasileira, é do time daquelas que se orgulha em se intitular dona de casa. "Eu sou das antigas. Sou Amélia. Continuo Amélia, a mulher do lar ainda. Não sou essa mulher moderna, embora admire", disse ela, durante bate-papo com Amaury Jr.