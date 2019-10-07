'Sou Amélia, mulher do lar', diz socialite Gisela Trussardi Rudge

Gisela Trussardi Rudge, das socialites mais influentes e com nome de peso da cena brasileira, é do time daquelas que se orgulha em se intitular dona de casa. "Eu sou das antigas. Sou Amélia. Continuo Amélia, a mulher do lar ainda. Não sou essa mulher moderna, embora admire", disse ela, durante bate-papo com Amaury Jr.
A mãe da influenciadora Lala Rudge soltou a afirmação durante almoço em homenagem à primeira-dama de São Paulo, Bia Doria. O happening foi abrigado pelos salões da casa da empresária Rosy Verdi, em São Paulo.
Em 1995, em entrevista publicada pela Folha, Gisela já mostrava discurso parecido com o que defende atualmente: "Radicalismos não levam a nada".