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Rica e recatada

'Sou Amélia, mulher do lar', diz socialite Gisela Trussardi Rudge

Gisela Trussardi Rudge é casada com bancário afortunado e herdeira de família tradicional no ramo de mercado de luxo de cama, mesa e banho

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 09:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2019 às 09:32
Mãe e filha: as socialites e empresárias Gisela Trussardi Rudge e Lala Trussardi Rudge Crédito: Reprodução/Instagram
Gisela Trussardi Rudge, das socialites mais influentes e com nome de peso da cena brasileira, é do time daquelas que se orgulha em se intitular dona de casa. "Eu sou das antigas. Sou Amélia. Continuo Amélia, a mulher do lar ainda. Não sou essa mulher moderna, embora admire", disse ela, durante bate-papo com Amaury Jr. 
A mãe da influenciadora Lala Rudge soltou a afirmação durante almoço em homenagem à primeira-dama de São Paulo, Bia Doria. O happening foi abrigado pelos salões da casa da empresária Rosy Verdi, em São Paulo. 

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Em 1995, em entrevista publicada pela Folha, Gisela já mostrava discurso parecido com o que defende atualmente: "Radicalismos não levam a nada". 

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