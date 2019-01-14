Chris Pratt diz que faz dieta inspirada na Bíblia com jejum e orações

O ator Chris Pratt Crédito: Reprodução/Instagram @prattprattpratt

O ator americano Chris Pratt, 39, fez uma promessa de ano novo daquelas.

Nesta quinta-feira (10), Pratt publicou um stories em sua conta no Instagram onde diz estar seguindo a "Dieta de Daniel" ao longo do mês de janeiro.

"Ok, oi, Chris Pratt aqui", disse o ator no vídeo. "Terceiro dia da Dieta de Daniel, são 21 dias de orações e jejum".

Pratt também disse que a dieta provavelmente fará com que ele se sinta um pouco tonto durante as entrevistas para promover o seu próximo filme.

"Ela vai coincidentemente coincidir com a promoção de 'Uma Aventura Lego 2', então da próxima vez que vocês me virem, eu provavelmente estarei alucinando. Fiquem ligados!", brincou o ator.

A Dieta de Daniel, segundo seu próprio site, é "baseada nas experiências de jejum dos profetas do Velho Testamento", e serve para ajudar as pessoas a "se aproximarem de Deus".