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Cauan pede desculpas por ironizar covid-19: 'ignorância que paguei caro', diz

Em vídeo de março deste ano, o cantor aparece zombando da doença: 'Vem em nós, coronavírus'

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 16:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 16:09
Cauan Máximo pediu desculpas por ironizar a covid-19
Cauan Máximo pediu desculpas por ironizar a covid-19 Crédito: Reprodução Twitter/ @showdavida
Depois de ter passado oito dias na UTI devido à covid-19 e ter recebido alta hospitalar na última quarta-feira, 26, o cantor Cauan Máximo, da dupla com Cleber, pediu desculpas e disse estar arrependido por ter zombado do novo coronavírus. Em um vídeo gravado em março deste ano, que circulou nas redes sociais, o sertanejo aparece batendo no peito, dizendo que não tem medo da doença. "Vem em nós, coronavírus", disse ele rindo.
Após ter mais de 70% do pulmão comprometido pelo vírus, Cauan se arrependeu da "brincadeira". "Aquilo foi uma infelicidade muito grande. Uma ignorância que eu paguei caro. Eu quero pedir desculpas mesmo e me retratar. Pedindo que as pessoas deem a importância que a doença merece", disse em entrevista ao Fantástico, neste último domingo, dia 30.
Cauan também reiterou que acreditava que seria curado, porém chegou a ter dois surtos muito fortes de pânico e falta de ar durante a internação e disse que "preferia morrer a sentir o que estava sentindo". Além disso, confessou ter sido o responsável pelo contágio da mãe, que está na enfermaria, e do pai, que continua internado na UTI, em estado grave.
"Na hora, [que soube da internação] eu assustei. Meu pai na UTI? Sabe aquela coisa que tem tudo para dar errado? Porque meu pai tem muitas comorbidades. Num vacilo, transmiti pra ele. O isolamento é essencial", afirmou.
Atualmente, o cantor tem dificuldades para respirar, devido à sequelas da doença. Para reabilitar os pulmões e voltar a cantar, Cauan está fazendo exercícios para respiração e tratamento fisioterapêutico em casa.

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