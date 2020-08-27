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Sertanejo

Cauan recebe alta do hospital e seguirá tratamento da covid-19 em casa

Depois de mais dez dias internado, o cantor fará exercícios para respiração e fisioterapia em casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 14:46

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 14:46

Cauan Máximo, da dupla sertaneja com Cleber, teve alta hospitalar nesta quarta-feira (26), depois de mais de dez dias internado em um hospital em Goiânia, devido à infecção pela covid-19.
Cauan, da dupla com Cleber, recebeu alta hospitalar
Cauan, da dupla com Cleber, recebeu alta hospitalar Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor começou a sentir febre e dores no corpo em 7 de agosto. Realizou exames na segunda-feira, 10, e teve o diagnóstico no dia 11. No dia seguinte, o raio-x do tórax apontou que o pulmão estava comprometido em mais de 50% e ele foi internado imediatamente.
Foi somente nesta última segunda-feira, 24, que o sertanejo deixou e UTI e, segundo a assessoria de imprensa do artista,  ele continuará o tratamento em casa, com exercícios para respiração e fisioterapia.
Cauan publicou em seu Instagram, também nesta quarta-feira, 26, um vídeo dizendo que foi acordado às 5h da manhã para compartilhar uma oração que veio ao seu coração. Depois disso, contou que se esqueceu de dormir com o aparelho que o ajuda a respirar, mas está bem.
Ver essa foto no Instagram

Olhem a oração que Deus colocou hoje no meu coração.

Uma publicação compartilhada por Cauan Ma?ximo (@cauancec) em

"Meio preocupado, eu coloquei esse aparelhinho no dedo e vi que a minha saturação estava em níveis normais. Foi até bom ter esquecido [risos], porque quer dizer que está quase tudo certo por aqui, graças a Deus", afirmou.
Atualmente, os pais do sertanejo, João Luiz Máximo e Shirley Máximo, seguem internados. A mãe está estável em um apartamento de hospital, porém o pai está internado na UTI, em estado grave, recebendo oxigenoterapia contínua.

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