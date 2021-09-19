Carla Díaz exibe corpão no Instagram: 'precisava de um tempo para mim'

Carla Díaz exibe corpo escultural em fotos no Instagram Crédito: Carla Díaz/Instagram/Reprodução

A cinco dias de lançar os filmes que vão ser o ápice de sua carreira, a atriz Carla Díaz decidiu compartilhar com fãs um pouco de sua beleza. Com uma mensagem no Instagram dizendo que "precisava de um tempo para mim", a artista, que brilhou no Big Brother Brasil 2021, exibiu sua boa forma.

Em entrevista à Revista Caras, a celebridade contou que após deixar o BBB ficou mal com os julgamentos e comentários maldosos na internet, apesar de acreditar ter vivido momentos maravilhosos no reality.

A virada de página da loira tem sido com muito trabalho não apenas como artista, mas também como empresária. A pequena de 1,53 de altura tem feito parcerias com grifes famosas para ter seu nome e sua marca registrada em alguns produtos.

Recentemente, após lançar sua linha de óculos, Carla viajou para o Egito, na África, a trabalho, fotografando para algumas empresas e preparando o lançamento de sua coleção de lenços, colocada à venda na última semana. Uma das imagens compartilhadas em suas redes sociais foi dela utilizando a pulseira de sua personagem Khadija, da novela "O Clone" (Globo, 2001).

"Eu queria que vocês pudessem sentir a emoção e energia que tive ao colocar novamente a pulseira que a Khadija usava no seu figurino, para fazer essa foto no Egito", escreveu a atriz na legenda da foto. Em seu papel, a artista viveu a filha de Jade, interpretada por Giovanna Antonelli, 45.

"Estar aqui me fez relembrar e reviver uma das melhores fases da minha vida, construída com muita dedicação, carinho, amor, comprometimento e muito, muito trabalho", continuou. Diaz interpretou Khadija quando tinha 10 anos, e a personagem ficou marcada pela expressão "Inshalá", que a atriz tatuou anos depois.

"E não tenho dúvidas: valeu cada gotinha de suor. Nostalgia pura! Agora só aguardando tio Ali voltar do mercado do Cairo para tomarmos um chá", finalizou na legenda. Em outra publicação, ela contou que sempre teve vontade de conhecer o país devido à novela.

"Eu tive contato com a cultura muçulmana quando criança, quando participei da novela 'O Clone'. Desde então, sempre tive a curiosidade e o sonho de conhecer de perto esse lugar e seus costumes, que são encantadores. E hoje estou aqui! Alhamdullah (graças a Deus)", disse.

PAPEL DE SUZANE VON RICHTHOFEN EM "A MENINA QUE MATOU OS PAIS"

Carla Diaz estrela os filmes "A Menina Que Matou os Pais" e "O Menino Que Matou Meus Pais", que contam a história real do casal Suzane Von Richthofen (Carla Diaz) e Daniel Cravinhos (Leonardo Bittencourt), que assassinaram os pais da jovem.

Para contar detalhes do crime que chocou o país, os roteiristas Illana Casoy e Raphael Montes usaram informações contidas nos autos do processo, que levou à condenação do casal pela morte dos pais de Suzane. Um dos filmes é narrado pelo ponto de vista de Suzane e outro por Daniel.

Carla Diaz interpreta Suzane von Richtofen nos filmes 'A Menina que Matou os Pais' e 'O Menino que Matou meus Pais'. Foto: Reprodução de 'A Menina que Matou os Pais' (2020) Crédito: Galeria Distribuidora/Reprodução

Os longas serão exibidos a partir do dia 24 de setembro, próxima sexta-feira, no Amazon Prime Video, e está disponível em mais de 240 países. Os dois longas contam a história real do casal Suzane Von Richthofen (Carla Diaz) e Daniel Cravinhos (Leonardo Bittencourt), que assassinaram os pais da jovem.

Em 2002, Suzane confessou ter planejado o assassinato dos pais com ajuda do namorado Daniel e do cunhado Christian Cravinhos, na casa da família no Brooklin, zona sul de São Paulo. Os pais não queriam o namoro e exigiam a separação. No filme, são mostrados o caso e possíveis motivos do casal para cometer essa atrocidade.

Com direção de Mauricio Eça, o filme tem no elenco Leonardo Medeiros e Vera Zimmermann interpretando os pais de Suzane. Também participam do longa os atores , Allan Souza Lima, Kauan Ceglio, Augusto Madeira, Debora Duboc.