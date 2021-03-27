Cinema

Filmes com Carla Diaz sobre o caso Suzane von Richthofen ganham novo trailer

Após a eliminação da atriz do 'BBB 21', foram divulgadas imagens inéditas dos filmes 'A Menina que Matou os Pais' e 'O Menino que Matou os Pais'

Publicado em 27 de Março de 2021 às 10:42

Agência Estado

Carla Diaz em filme sobre a história de Suzane von Richthofen Crédito: Divulgação
Após a eliminação de Carla Diaz no Big Brother Brasil 21 na terça-feira, 23, um novo trailer de A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais foi divulgado na quinta-feira, 25. O filme é protagonizado pela ex-BBB, que interpreta Suzane von Richthofen.
As imagens inéditas exploram trechos dos dois longas, que mostram versões completamente diferentes de Suzane e Daniel Cravinhos, interpretado por Leonardo Bittencourt, durante o julgamento do assassinato brutal do casal von Richthofen, ocorrido em 2002, em São Paulo.
Na cena do clipe, os personagens alegam que foram manipulados um pelo outro. "Ainda não achava que a Suzane tinha me usado, mas ela me usou", diz Cravinhos, em um trecho. A protagonista, entretanto, garante: "Eu aceitava e obedecia. Se ele falava que era, era". "Não sei como eu pude me deixar levar por ela", rebate, por sua vez, o rapaz.
Os filmes ainda não tiveram a data de estreia divulgada, porém ambos serão lançados simultaneamente. Os dois roteiros são assinados pela criminóloga Ilana Casoy, autora de Casos de Família: Arquivos Richthofen, e Raphael Montes. A direção fica a cargo de Maurício Eça.
O elenco ainda conta com Debora Duboc (Nadja Cravinhos), Augusto Madeira (Astrogildo Cravinhos), Allan Souza Lima (Cristian Cravinhos), Marcelo Varzea (juiz Anderson), Fernanda Viacava (Flora), Taiguara Nazareth (policial) e Gabi Lopes (namorada de Cristian). 

ASSISTA AO TRAILER

