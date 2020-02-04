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Cinema

Vídeo: filmes sobre caso de Suzane von Richtofen ganham trailer

'A Menina que Matou os Pais' traz a versão de Daniel Cravinhos sobre a morte de Manfred e Marísia von Richtofen, e 'O Menino que Matou meus Pais', a de Suzane

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 08:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 08:56
Carla Diaz interpreta Suzane von Richtofen nos filmes 'A Menina que Matou os Pais' e 'O Menino que Matou meus Pais'. Foto: Reprodução de 'A Menina que Matou os Pais' (2020) Crédito: Galeria Distribuidora/Reprodução
A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou meus Pais, filmes sobre o crime cometido em 2002 por Suzane von Richtofen e os irmãos Cristian e Daniel Cravinhos e ficou conhecido como o Caso Richtofen, tiveram seus trailers divulgado nesta segunda-feira, 3.
Cada um dos longas retratará a versão de um dos lados: o de Suzane (O Menino que Matou meus Pais), e o de Daniel (A Menina que Matou os Pais). A estreia simultânea está prevista para 2 de abril no Brasil.
Carla Diaz interpreta Suzane von Richtofen e Leonardo Bittencourt seu namorado, Daniel Cravinhos. Os pais da jovem são vividos por Leonardo Medeiros (Manfred von Richtofen) e Vera Zimmerman (Marísia von Richtofen).

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O irmão de Suzane, Andreas von Richtofen, é feito por Kauan Ceglio. O elenco ainda conta com Debora Duboc (Nadja Cravinhos), Augusto Madeira (Astrogildo Cravinhos), Allan Souza Lima (Cristian Cravinhos), Marcelo Varzea (juiz Anderson), Fernanda Viacava (Flora), Taiguara Nazareth (policial) e Gabi Lopes (namorada de Cristian).
Recentemente, o jornalista Ullisses Campbell lançou um livro sobre o Caso Richtofen. A biografia não autorizada de Suzane von Richtofen pôde ser lançada após liberação do ministro do STF Alexandre de Moraes.
Os filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou meus Pais são uma produção da Santa Rita Filmes em coprodução com a Galeria Distribuidora e o Grupo Telefilms.

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