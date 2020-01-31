Filmes sobre o caso de Suzane Von Richthofen ganham pôster e teaser

Pôsteres dos filmes "A Menina que Matou os Pais" e "O Menino que Matou Meus Pais", baseados no caso de Suzane Von Richthofen Crédito: Galeria Distribuidora/Divulgação

O filme "A Menina que Matou os Pais", baseado no caso de Suzane Von Richthofen, que colaborou na morte dos pais em 2002, ganhou pôster e teaser nesta sexta-feira, 31. Além da produção que havia sido anunciada em 2018, que terá a atriz Carla Diaz no papel da jovem, há ainda um longa-metragem intitulado "O Menino que Matou meus Pais".

Ambos são baseados nos depoimentos de Suzane e do então namorado dela à época, Daniel Cravinhos, durante o julgamento do assassinato dos pais dela. As filmagens foram realizadas durante sete semanas na cidade de São Paulo.