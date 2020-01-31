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Cinema

Filmes sobre o caso de Suzane Von Richthofen ganham pôster e teaser

'A Menina que Matou os Pais' e 'O Menino que Matou meus Pais' têm previsão de estreia simultânea para 2 de abril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 18:18

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 18:18

Pôsteres dos filmes "A Menina que Matou os Pais" e "O Menino que Matou Meus Pais", baseados no caso de Suzane Von Richthofen Crédito: Galeria Distribuidora/Divulgação
O filme "A Menina que Matou os Pais", baseado no caso de Suzane Von Richthofen, que colaborou na morte dos pais em 2002, ganhou pôster e teaser nesta sexta-feira, 31. Além da produção que havia sido anunciada em 2018, que terá a atriz Carla Diaz no papel da jovem, há ainda um longa-metragem intitulado "O Menino que Matou meus Pais".
Ambos são baseados nos depoimentos de Suzane e do então namorado dela à época, Daniel Cravinhos, durante o julgamento do assassinato dos pais dela. As filmagens foram realizadas durante sete semanas na cidade de São Paulo.

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O trailer e os cartazes oficiais dos filmes devem ser lançados na próxima segunda-feira, 3, e a estreia simultânea está prevista para o dia 2 de abril.

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