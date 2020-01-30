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Manguinhos recebe sessão de cinema e show gratuito nesta sexta

Balneário encerra o trajeto do 26º Festival de Cinema de Vitória Itinerante com exibição de 'Cine Holliúdy' e sorteio de brindes

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 18:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 18:37
"Cine Holliúdy" é exibido durante o 26º Festival de Cinema de Vitória Itinerante Crédito: Sergio Cardoso/Divulgação
Depois de passar por Guarapari, Barra do Jucu, Guriri e Piúma, a Rota Verão do 26º Festival de Cinema de Vitória Itinerante faz sua última exibição no balneário de Manguinhos, na Serra. A programação, que acontece na sexta-feira (31), às 19 horas, na Praça São Sebastião, vai ter cinema e samba com o projeto Samba Pras Moças.
"Manguinhos é um balneário que temos muito carinho, que já recebeu a programação do festival algumas vezes. É importante voltar para esse lugar. E encerramos com a expectativa de que a cultura continue existindo", destaca Larissa Delbone, produtora executiva do FCV Itinerante.
A sexta sessão a céu aberto irá exibir a comédia "Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral", de Halder Gomes. Além disso, haverá sorteio de brindes do Festival e de uma bicicleta.
Segundo a produtora, o balanço da edição deste verão é positivo. "O balanço desta rota, que passou por cinco cidades, confirma a potência que é o audiovisual brasileiro no quesito público. As pessoas querem ir ao cinema ver os filmes brasileiros", conta.

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O FILME

"Cine Holliúdy" apresenta, com muito humor, a difícil missão que o protagonista Francisgleydisson enfrenta ao ter que se reinventar, depois que seu Cine Holliúdy fecha as portas definitivamente em Pacatuba, no interior do Ceará.
O longa-metragem traz novamente Edmilson Filho e Miriam Freeland como o casal de protagonistas, além de novidades no elenco como os atores Milhem Cortaz e Samantha Schmütz, e as participações especiais de Chico Diaz e Roberto Bomtempo.
  • ENCERRAMENTO DO 26º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA ITINERANTE
  • Com exibição do filme Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral, show do grupo Samba pras Moças e sorteio de brindes
  • Quando: sexta-feira (31), a partir das 19h
  • Onde: Manguinhos (Serra)
  • Entrada franca

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