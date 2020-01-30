Manguinhos recebe sessão de cinema e show gratuito nesta sexta

"Cine Holliúdy" é exibido durante o 26º Festival de Cinema de Vitória Itinerante Crédito: Sergio Cardoso/Divulgação

Depois de passar por Guarapari, Barra do Jucu, Guriri e Piúma, a Rota Verão do 26º Festival de Cinema de Vitória Itinerante faz sua última exibição no balneário de Manguinhos, na Serra. A programação, que acontece na sexta-feira (31), às 19 horas, na Praça São Sebastião, vai ter cinema e samba com o projeto Samba Pras Moças.

"Manguinhos é um balneário que temos muito carinho, que já recebeu a programação do festival algumas vezes. É importante voltar para esse lugar. E encerramos com a expectativa de que a cultura continue existindo", destaca Larissa Delbone, produtora executiva do FCV Itinerante.

A sexta sessão a céu aberto irá exibir a comédia "Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral", de Halder Gomes. Além disso, haverá sorteio de brindes do Festival e de uma bicicleta.

Segundo a produtora, o balanço da edição deste verão é positivo. "O balanço desta rota, que passou por cinco cidades, confirma a potência que é o audiovisual brasileiro no quesito público. As pessoas querem ir ao cinema ver os filmes brasileiros", conta.

O FILME

"Cine Holliúdy" apresenta, com muito humor, a difícil missão que o protagonista Francisgleydisson enfrenta ao ter que se reinventar, depois que seu Cine Holliúdy fecha as portas definitivamente em Pacatuba, no interior do Ceará.

O longa-metragem traz novamente Edmilson Filho e Miriam Freeland como o casal de protagonistas, além de novidades no elenco como os atores Milhem Cortaz e Samantha Schmütz, e as participações especiais de Chico Diaz e Roberto Bomtempo.