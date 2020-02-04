Cine Fire: Prêmio Bafta aponta os vencedores do Oscar 2020

Última grande premiação antes do Oscar, o Bafta 2020 consagrou o filme "1917" na noite do último domingo (2). A obra levou sete das nove categorias que disputava, incluindo as de Melhor Filme e Melhor Direção. Nesta semana, o time do Cine Fire analisa a vitória esmagadora e crava: longa de Sam Mendes tem tudo para ser também a grande estrela do prêmio da Academia de Cinema de Hollywood, no próximo domingo (9).