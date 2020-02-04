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Cine Fire: Prêmio Bafta aponta os vencedores do Oscar 2020

Filme '1917', de Sam Mendes, levou sete das nove categorias que disputava e encabeça a lista dos favoritos no prêmio da Academia de Cinema de Hollywood, que acontece no próximo domingo (9)

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 22:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 22:03
Filme "1917", de Sam Mendes, levou sete prêmios no Bafta 2020 Crédito: Universal Pictures/Divulgação
Última grande premiação antes do Oscar, o Bafta 2020 consagrou o filme "1917" na noite do último domingo (2). A obra levou sete das nove categorias que disputava, incluindo as de Melhor Filme e Melhor Direção. Nesta semana, o time do Cine Fire analisa a vitória esmagadora e crava: longa de Sam Mendes tem tudo para ser também a grande estrela do prêmio da Academia de Cinema de Hollywood, no próximo domingo (9). 
Com comentários do crítico de cinema Rafael Braz e pitacos dos integrantes do Sexta Fire Gustavo Cheluje e Pedro Permuy, o episódio destrincha a premiação da Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão, que contou com discursos polêmicos, dá palpites sobre os figurinos do tapete vermelho e aponta os rumos do Oscar 2020. Dê o play abaixo para ouvir ou clique aqui e escolha a sua plataforma preferida para escutar o podcast.

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