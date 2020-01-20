Cine Fire: '1917' e 'Parasita' são os favoritos rumo ao Oscar

Faltando 20 dias para a maior festa do cinema mundial, o time do Cine Fire discute os vencedores do Screen Actors Guild 2020 (SAG Awards) e Producers Guild of America Awards 2020 (PGA Awards).

Rafael Braz, crítico de cinema de A Gazeta, com o trio de jornalistas do "Sexta-Fire", produto do Divirta-se, falam da vitória de "1917" e "Parasita" nas principais categorias dos prêmios dos sindicatos dos atores e produtores de Hollywood. Com os troféus garantidos, os longas saem na frente na corrida do Oscar 2020.