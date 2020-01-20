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Cine Fire: '1917' e 'Parasita' são os favoritos rumo ao Oscar

Longas foram bem nas premiações do SAG e PGA e aumentam a cotação na corrida da maior premiação do cinema

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 20:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 20:56
Cena do filme "1917", de Sam Mendes Crédito: Reprodução/Instagram @sine_map
Faltando 20 dias para a maior festa do cinema mundial, o time do Cine Fire discute os vencedores do Screen Actors Guild 2020 (SAG Awards) e Producers Guild of America Awards 2020 (PGA Awards).
Rafael Braz, crítico de cinema de A Gazeta, com o trio de jornalistas do "Sexta-Fire", produto do Divirta-se, falam da vitória de "1917" e "Parasita" nas principais categorias dos prêmios dos sindicatos dos atores e produtores de Hollywood. Com os troféus garantidos, os longas saem na frente na corrida do Oscar 2020.
O tapete vermelho e detalhes dos famosos, como o encontro de Brad Pitt e Jennifer Aniston, não ficaram de fora do bate-papo da terceira edição do Cine Fire. Ouça!

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