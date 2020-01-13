Cine Fire: indicados ao Oscar são tema do segundo programa

Agora começou oficialmente a corrida pelo Oscar. Faltando menos de um mês para a premiação, os indicados foram anunciados nesta segunda-feira (13).
O time do Cine Fire - formado pelo crítico de A Gazeta, Rafael Braz, com o trio de jornalistas do "Sexta-fire", Erik Oakes, Gustavo Cheluje e Pedro Permuy - entrou na sala para discutir as indicações. Além do Oscar, o segundo podcast ainda fala do tapete vermelho do Critics Choice Awards, realizado no último domingo (12).
Se liga no esquenta e aperte o play. E se quiser ouvir ainda o primeiro podcast falando do Globo de Ouro é só descer o scroll mais um pouco e clicar no link do programa de estreia.