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Cine Fire: indicados ao Oscar são tema do segundo programa

Podcast ainda fala do tapete vermelho do Critics Choice Awards; ouça

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 20:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 20:47
Estatueta do Oscar Crédito: Oscars/Divulgação
Agora começou oficialmente a corrida pelo Oscar. Faltando menos de um mês para a premiação, os indicados foram anunciados nesta segunda-feira (13).
O time do Cine Fire - formado pelo crítico de A Gazeta, Rafael Braz, com o trio de jornalistas do "Sexta-fire", Erik Oakes, Gustavo Cheluje e Pedro Permuy - entrou na sala para discutir as indicações. Além do Oscar, o segundo podcast ainda fala do tapete vermelho do Critics Choice Awards, realizado no último domingo (12).
Se liga no esquenta e aperte o play. E se quiser ouvir ainda o primeiro podcast falando do Globo de Ouro é só descer o scroll mais um pouco e clicar no link do programa de estreia.

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