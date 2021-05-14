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Televisão

Carla Cecato é demitida da Record TV após 16 anos na emissora

A jornalista estava na casa desde 2005, quando começou como repórter, e atualmente apresentava o matutino 'Fala Brasil'

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 16:56

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 mai 2021 às 16:56
A jornalista Carla Cecato comandava o Fala Brasil, na RecordTV
A jornalista Carla Cecato comandava o Fala Brasil, na RecordTV Crédito: Reprodução/RecordTv
Após 16 anos de emissora, Carla Cecato foi demitida da Record TV nesta quinta-feira, 13. A jornalista começou em 2005, época em que era repórter e fazia participações em diversos programas da casa. A partir de 2009, ela foi para a apresentação do jornal diário matutino Fala Brasil.
Em 2020, mais de dez anos depois, a Record TV decidiu realocar a jornalista, de maneira fixa, para as edições de sábado da mesma atração. De acordo com informações do site Notícias da TV, Carla Cecato teria sido comunicada da demissão por e-mail.
Nas redes sociais, a última publicação em que ela fez referência ao trabalho na emissora foi há uma semana. "Mulheres no ar? Temos! Edição de sábado!", escreveu na legenda de foto do Instagram.
A Record TV ainda não havia se manifestou sobre os detalhes do desligamento até a publicação desta matéria. Em 2017, a emissora lançou um jornal no início da manhã, o SP Record, que foi ancorado por Carla Cecato.

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