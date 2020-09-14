Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

'Cara Gente Branca': Jeremy Tardy sai da série alegando racismo

Ator afirmou que a produtora Lionsgate teria dado tratamento diferenciado a atores brancos

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 20:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 20:32
Jeremy Tardy, ator de 'Dear White People'
Jeremy Tardy, ator de 'Dear White People' Crédito: Instagram / @jeremytardy
Jeremy Tardy, ator que interpreta o personagem Rashid na série Cara Gente Branca (Dear White People, em inglês), afirmou que não estará presente na última temporada da série após acusar produtores de racismo. "Infelizmente, não estarei em Cara Gente Branca, da Netflix, para sua 4ª e última temporada por conta da minha experiência com a Lionsgate e suas práticas de discriminação racial", escreveu, em seu Twitter.
De acordo com Jeremy Tardy, houve uma oferta para que retornasse à série por alguns episódios. Ele enviou uma contra-proposta, que não foi aceita, já que a oferta inicial da produtora seria a "final e a melhor".
Em seguida, o ator afirma que alguns colegas brancos também teriam recebido a mesma oferta inicial, mas conseguiram avançar em negociações melhores.
"Minha equipe expressou essa questão à Lionsgate e os produtores mantiveram sua posição de que o ator branco estava apto a negociar enquanto eu não estava - independente dos meus créditos e experiência. Com essa informação, seis membros recorrentes do elenco, junto comigo, saíram juntos na segunda-feira, 30 de agosto", escreveu Jeremy Tardy.

Veja Também

Alicia Keys apresenta programa sobre racismo na Nickelodeon

Vítima de racismo, Matheus Pires ganha motos de Luciano Huck e de humorista

#Blacklivesmatter: músicas e discos que debatem o racismo

O ator de Cara Gente Branca ainda cita recentes comunicados e doações feitas por empresas para o movimento Black Lives Matter e apontou práticas de discriminação e desigualdade racial que acredita que sejam cometidas por elas.
Jeremy ainda citou a questão sistêmica do racismo e a hipocrisia antes de encerrar: "Lionsgate. Netflix. Eu vejo vocês. Nós vemos vocês."
Por meio de nota enviada ao site Entertainment Weekly, a Lionsgate se posicionou alegando que a saída do ator se tratou "puramente de uma negociação financeira sobre os termos do acordo."
"A Lionsgate é comprometida ao tratamento igualitário a todos os talentos independente de raça, gênero, idade ou orientação sexual", prosseguiu a empresa em outro momento. Segundo o site, a Netflix optou por não comentar o caso.
Confira as publicações feitas por Jeremy Tardy, de Cara Gente Branca, abaixo:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Idoso é atropelado e fica imprensado entre parede e carro em Sooretama
Vitória - ES - Posto de combustíveis vende o litro de gasolina por R$ 3,64 no Centro da capital
Governo Lula decide reduzir tributos sobre gasolina para combater efeitos da guerra
Imagem de destaque
Rodeio em Domingos Martins terá Bruno e Barreto e atrações regionais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados