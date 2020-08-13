Vítima de racismo, Matheus Pires ganha motos de Luciano Huck e de humorista

Matheus Pires, motoboy vítima de racismo, ganha moto do humorista Matheus Ceará e do grupo Razões para Acreditar. Crédito: Instagram/@matheuspiresdd

Vítima de racismo enquanto trabalhava, o motoboy Matheus Pires recebeu, na última segunda-feira, 10, uma moto como presente do apresentador Luciano Huck.

"Eu estou aqui com o presente do Luciano. Muito feliz galera, obrigado por todas as mensagens. Está difícil gravar vídeo porque meu celular não está aguentando, mas muito obrigado", disse Matheus em um vídeo publicado em sua conta no Instagram, que possui agora mais de 2 milhões de seguidores.

Huck chegou a compartilhar o vídeo que mostra o ataque contra Matheus e também conversou com o motoboy, prometendo enviar uma moto nova para ele. "Matheus foi corajoso e não baixou a cabeça pro preconceito. Este vídeo é revoltante. É um dever como cidadão denunciá-lo", disse o apresentador.

Vergonha, tristeza e revolta. Foi o q senti qdo recebi este vídeo. Nele está tudo contra o que lutamos. Mateus foi corajoso e não baixou a cabeça pro preconceito. Este vídeo é revoltante. É um dever como cidadão denunciá-lo.#SomosTodosMateus #racismoecrime pic.twitter.com/S3GOhXEPLJ — Luciano Huck (@LucianoHuck) August 7, 2020

Matheus já havia ganhado outra motocicleta na sexta-feira, 7, mesmo dia em que o vídeo que mostra o motoboy sendo vítima de racismo enquanto fazia uma entrega viralizou nas redes sociais. O presente foi organizado pelo humorista Matheus Ceará e pelo grupo Razões para Acreditar.

O grupo também criou uma vaquinha para reunir doações e ajudar Matheus, que perdeu o emprego como social media após precisar vender o computador, a se sustentar durante a pandemia. Em pouco tempo a campanha atingiu o valor de R$ 199 mil, e agora busca reunir doações para que o jovem consiga comprar uma casa própria.