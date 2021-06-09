Canal de Lacombe exibe vídeo pornô e é removido pelo YouTube

O jornalista Luís Ernesto Lacombe Crédito: Reprodução/Instagram @luis.lacombe

O canal de Luís Ernesto Lacombe, 54, foi retirado do YouTube nesta terça-feira (8). De acordo com o apresentador do Opinião no Ar (RedeTV!), isso ocorreu após a publicação de conteúdo pornográfico por hackers que invadiram a página.

Procurado pela reportagem, o YouTube disse estar investigando se o canal foi realmente invadido ou não. "Após identificarmos um conteúdo que violou gravemente nossas políticas, o canal Luis Ernesto Lacombe foi encerrado", disse a plataforma em nota. "O YouTube está investigando o caso para entender se esta seria uma atividade legítima ou resultado de uma invasão do canal por pessoas mal-intencionadas."

Lacombe tinha cerca de 1 milhão de seguidores e havia publicado cerca de 130 vídeos. Além do canal dele, também teria sido invadido o canal Brasil Paralelo. "Coincidentemente, dois canais com conteúdo conservador e de direita", observou o jornalista nas redes sociais.

O jornalista afirma que sua equipe está tentando reaver o canal, mas que tem tido dificuldades em lidar com o YouTube já há algum tempo. Ele diz que as publicações dele não costumam ser entregues para todos os seguidores, bem como alguns vídeos são deletados pela plataforma.

Entre os vídeos deletados, estão uma entrevista com o médico Alessandro Loiola, que costuma divulgar informações falsas sobre a segurança das vacinas contra a Covid-19. Outras entrevistas do médico também foram retiradas da plataforma.