Criadora de "I May Destroy You" dedica Bafta à coordenadora de intimidade

A criadora e protagonista da série "I May Destroy You" (HBO), Michaela Coel (33) recebeu o prêmio Bafta, na categoria de melhor atriz de TV e melhor minissérie, neste domingo (6), e dedicou um dos troféus para a coordenadora de intimidade da série, Ita O'Brien. O Bafta é considerado o Oscar da indústria do audiovisual britânico.

Com a crescente no número de denúncias de assédio com o movimento #MeToo, que luta contra assédio e agressão sexual, a presença de profissionais como O'Brien se tornou cada vez mais comum nos sets de gravações para cenas de nudez e sexo.

A atriz, diretora e roteirista Michaela Coel na série "I May Destroy You" Crédito: HBO

A função destes profissionais é cuidar para que não haja constrangimentos ou abusos durante as filmagens. Ao subir no palco pela segunda vez, Coel destacou a importância dos coordenadores de intimidade.

"Quero dedicar este prêmio à coordenadora de intimidade Ita O'Brien. Obrigada por sua existência na nossa indústria, por tornar o espaço seguro físico, emocional e profissionalmente para que a gente faça um trabalho sobre exploração, perda de respeito e abuso de poder sem ser explorada e abusada no processo", pontuou.

"Eu sei como é filmar sem um coordenador de intimidade - a bagunça e a vergonha para a equipe e devastação interna para a atriz. A sua direção foi essencial para a minha série, e acredito que seja essencial para toda produtora que queira trabalhar com temas de consentimento."

A série trata, ao longo dos 12 episódios, sobre o consentimento sexual, tomando como ponto de partida o abuso sofrido pela personagem de Coel, Arabella. A trama é baseada na experiência pessoal da criadora e protagonista.