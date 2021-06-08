Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
#MeToo

Criadora de "I May Destroy You" dedica Bafta à coordenadora de intimidade

'Obrigada por sua existência', disse Michaela Coel
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jun 2021 às 18:33

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 18:33

A criadora e protagonista da série "I May Destroy You" (HBO), Michaela Coel (33) recebeu o prêmio Bafta, na categoria de melhor atriz de TV e melhor minissérie, neste domingo (6), e dedicou um dos troféus para a coordenadora de intimidade da série, Ita O'Brien. O Bafta é considerado o Oscar da indústria do audiovisual britânico. 
Com a crescente no número de denúncias de assédio com o movimento #MeToo, que luta contra assédio e agressão sexual, a presença de profissionais como O'Brien se tornou cada vez mais comum nos sets de gravações para cenas de nudez e sexo.
A atriz, diretora e roteirista Michaela Coel na série
A atriz, diretora e roteirista Michaela Coel na série "I May Destroy You" Crédito: HBO
A função destes profissionais é cuidar para que não haja constrangimentos ou abusos durante as filmagens. Ao subir no palco pela segunda vez, Coel destacou a importância dos coordenadores de intimidade.
"Quero dedicar este prêmio à coordenadora de intimidade Ita O'Brien. Obrigada por sua existência na nossa indústria, por tornar o espaço seguro físico, emocional e profissionalmente para que a gente faça um trabalho sobre exploração, perda de respeito e abuso de poder sem ser explorada e abusada no processo", pontuou.
"Eu sei como é filmar sem um coordenador de intimidade - a bagunça e a vergonha para a equipe e devastação interna para a atriz. A sua direção foi essencial para a minha série, e acredito que seja essencial para toda produtora que queira trabalhar com temas de consentimento."

Veja Também

Nome de Lilibet Diana também homenageia mãe e avó de Meghan Markle

Jennifer Lopez assina contrato com a Netflix e fará filme com diretora de 'Mulan'

Vitória Strada sofre comentários homofóbicos em foto beijando Marcella Rica

A série trata, ao longo dos 12 episódios, sobre o consentimento sexual, tomando como ponto de partida o abuso sofrido pela personagem de Coel, Arabella. A trama é baseada na experiência pessoal da criadora e protagonista.
"(O reconhecimento) é incrível. Realmente me ajudou a superar algumas coisas problemáticas. Isso me ajudou a ser capaz de fazer um show, criar oportunidades e ver talentos se unindo. Meio que substituiu lembranças ruins por outras muito boas", disse a atriz em entrevista a "Variety".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista com sinais de embriaguez e sem CNH atropela criança em Marilândia
Imagem de destaque
Batida entre motos deixa um morto e dois feridos em Colatina
Festival em Colatina terá concurso de apresentação artística; veja como participar
Concurso de viola em Colatina terá prêmio de até R$ 7 mil; veja como participar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados