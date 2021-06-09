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Príncipe Harry e Meghan apresentam filha à rainha por videochamada

O casal pode voltar ao Reino Unido em junho de 2022 para as celebrações do Jubileu de Platina da Rainha, que marcarão seus históricos 70 anos no trono
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jun 2021 às 08:28

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 08:28

Príncipe Harry e Meghan Markle, o duque e a duquesa de Sussex, em evento em Londres, em 2018
Príncipe Harry e Meghan Markle, o duque e a duquesa de Sussex, em evento em Londres, em 2018 Crédito: Reuters/Folhapress
A rainha britânica Elizabeth conheceu por meio de uma chamada de vídeo a bisneta Lilibet Diana, filha do príncipe Harry, 36, e Meghan Markle, 39. Ela nasceu no dia 4 de junho no Santa Barbara Cottage Hospital, na Califórnia, nos Estados Unidos.
A filha do prncipe Harry já fez história ao ser o primeiro filho de membro da família real britânica a nascer na América. Segundo a People, o duque e a duquesa de Sussex "estavam muito entusiasmados e mal podiam esperar para contar que sua filha chegou" assim que voltaram do hospital.
O casal havia compartilhado o nome do bebê antes de seu nascimento com a rainha Elizabeth. Lilibet é o apelido de infância de da rainha, e Diana o nome de sua avó, que morreu em 1997 em um acidente de carro em Paris. Segundo a People, a assistente social e professora de ioga Doria Ragland, mãe de Markle, chamava a filha de flor na infância, e Lilibet é o nome da flor Lírio em inglês.
Lilibet Diana Mountbatten-Windsor é o segundo filho do casal, que também são pais de Archie Harrison Mountbatten-Windsor, de dois anos. O menino foi o primeiro bebê inter-racial da história recente da monarquia britânica.
O historiador real Robert Lacey disse que o Príncipe Harry a e a rainha Elizabeth compartilham um "vínculo notável" que cresceu ao longo dos anos após a morte repentina e trágica de Diana, em 1997. Segundo Lacey, a rainha era uma espécie de madrasta tanto para Harry quanto para William.
"Todos nós nos concentramos em seu treinamento de William como o futuro rei, mas estamos percebendo agora a importância dos laços emocionais que ela foi capaz de estabelecer com Harry e sua capacidade de falar um com o outro diretamente. Esse afeto permanece".
O carinho entre neto e avó é tão forte que Harry disse, em fevereiro, no Late Late Show que a rainha e seu avô, o príncipe Philipe, que morreu em abril, foram ao Zoom para ver a crescente família que ele e Meghan estavam criando. "Eles viram Archie correndo por aí", disse Harry.

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Quanto e quando Harry e Meghan apresentarão Lili à sua bisavó e ao resto da família real ainda é incerto. Os Sussex podem decidir passar o Natal em Sandringham como a família real se as restrições do Covid-19 permitirem.
No entanto, o casal pode voltar ao Reino Unido, em junho de 2022, para as celebrações do Jubileu de Platina da Rainha , que marcarão seus históricos 70 anos no trono. Antes disso, Harry fará uma viagem sozinho a Londres para a inauguração da estátua do Palácio de Kensington em 1º de julho em homenagem à sua mãe.
Após abandonar a realeza britânica, o príncipe Harry voltou ao Reino Unido solo para o funeral do Príncipe Philip, em abril. Agora será uma chance muito esperada por ele para apresentar sua agora completa família de quatro pessoas à sua extensa família real.

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