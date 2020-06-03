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Bruno Miranda é advertido pelo Instagram após fazer live explícita

'Achei perseguição. Tudo o que faço é censurado', alega ator, que interpreta o Borat de Amor e Sexo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 10:34

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 10:34

Bruno Miranda, o Borat de
Bruno Miranda, o Borat de "Amor e Sexo" Crédito: Instagram/brunomiranda.borat
Bruno Miranda, 29, o Borat do programa Amor e Sexo (Globo), revelou aos seus seguidores em maio deste ano que faria lives com conteúdo adulto em seu perfil no Instagram, com direito a stripteases.
Em uma de suas transmissões, no entanto, Miranda foi advertido pela rede social e informado que seria suspenso por tempo determinado, por ter compartilhado conteúdo impróprio. "Achei perseguição. Tudo o que faço é censurado", afirmou ele ao jornal NaTelinha, revelando o ocorrido. A conta do ator e modelo está atualmente ativa na rede social.

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"Eu acho estranho porque eu posto foto do Borat, que é um personagem, que usa maiôs cavados, sungas cavadas e implicam. Aí, vejo fotos de celebridades, musas fitness com os peitos de fora cobertos só por estrelas ou com as mãos e até mesmo tangas cavadíssimas, e elas não são censuradas. Mulher pode? As regras não são para todos? Eu fico chateado e acho que existe uma perseguição", disse ele.
O ator afirma que teve a live interrompida porque um de seus convidados tirou a roupa e quase ficou nu. "Eu não oriento, mas peço para as pessoas não se empolgaram muito. Só que elas vão entrando no clima, ficam animadinhos e acabam passando um pouco do limite. Existem seguidores que entram na onda também", diz ele, afirmando que sua intenção é entreter e alegrar quem está em casa.

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