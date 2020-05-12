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Bruna Marquezine diz que teve depressão e distúrbio de alimentação aos 17 anos

Atriz afirma que fazer terapia foi essencial para superar as doenças
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 16:57

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 16:57

A atriz Bruna Marquezine
A atriz Bruna Marquezine Crédito: Instagram/@brunamarquezine
Em live na noite de segunda-feira (11), Bruna Marquezine, 24, falou sobre o período em que teve depressão e distúrbios de imagem e de alimentação quando tinha 17 anos. "Toda mulher se sente pressionada pela sociedade para estar em um padrão, ser assim, assado, e nunca está bom. Eu sofria muito com isso. Sempre me cobrei muito. Foi um momento difícil e delicado", afirmou.
Em conversa com o jornalista Bruno Astuto, a atriz, que fez a sua primeira novela aos sete anos em "Mulheres Apaixonadas" (2003), disse que crescer diante do público contribuiu para ela desenvolver as doenças. "Crescer exposta faz com que você comece a condicionar o seu olhar. Todos os julgamentos tinham um peso muito grande. Isso era uma das causas da minha depressão, que também tinha outras causas internas."

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Segundo Marquezine, fazer terapia foi essencial para ela conseguir superar a depressão. "Me transformou, transformou a minha vida de verdade." Ela afirmou só lamentar ter demorado a recorrer ao auxílio."Eu falo que infelizmente recorri à terapia só quando a situação já estava feia. Mas, felizmente, eu recorri a ela", disse. A atriz complementou que a fé também foi muito importante para que ela pudesse se reerguer.
"Acho que a gente tem que estar sempre cuidando desses pilares, o mental, o espiritual. Eu sou uma pessoa que se descuidar de qualquer um deles, eu rapidamente caio, eu fico vazia", disse.

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