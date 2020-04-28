Bruna Marquezine diz que Manu terá de pagar sua terapia após mutirões

As amigas Manu Gavassi e Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Bruna Marquezine foi uma das maiores, senão a maior, apoiadora de Manu Gavassi no BBB 20. Foi ela quem organizou os mutirões de votações e impulsionou a participante no jogo. Em entrada ao vivo em live do GShow, ela brincou que precisa se tratar após se doar pela amiga.

"Eu aprendi a fazer mutirão, Manuela. Queria tanto que você ganhasse para pagar a minha terapia", disse.

Ela contou um pouco sobre o que o jogo representou para ela. "Eu fui cancelada todos os dias por sua causa. Que orgulho de você, a gente te ama muito, foi lindo ver sua participação. A gente se entregou de corpo e alma. Fizemos tudo o que podíamos."

Manu ficou muito emocionada com a amiga, que explicou os motivos que a levaram a não poder falar sobre a sua entrada na casa. Bruna até brincou sobre isso.

"Você não tem ideia dos frutos que você já está colhendo. Estou muito orgulhosa de você. Eu estava na Disney quando anunciaram que você iria entrar", relembrou.