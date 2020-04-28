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Amigas

Bruna Marquezine diz que Manu terá de pagar sua terapia após mutirões

Atriz fez muitas campanhas a favor da melhor amiga durante o BBB 20
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 14:41

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 14:41

As amigas Manu Gavassi e Bruna Marquezine
As amigas Manu Gavassi e Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram
A atriz Bruna Marquezine foi uma das maiores, senão a maior, apoiadora de Manu Gavassi no BBB 20. Foi ela quem organizou os mutirões de votações e impulsionou a participante no jogo. Em entrada ao vivo em live do GShow, ela brincou que precisa se tratar após se doar pela amiga.
"Eu aprendi a fazer mutirão, Manuela. Queria tanto que você ganhasse para pagar a minha terapia", disse.
Ela contou um pouco sobre o que o jogo representou para ela. "Eu fui cancelada todos os dias por sua causa. Que orgulho de você, a gente te ama muito, foi lindo ver sua participação. A gente se entregou de corpo e alma. Fizemos tudo o que podíamos."
Manu ficou muito emocionada com a amiga, que explicou os motivos que a levaram a não poder falar sobre a sua entrada na casa. Bruna até brincou sobre isso.

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"Você não tem ideia dos frutos que você já está colhendo. Estou muito orgulhosa de você. Eu estava na Disney quando anunciaram que você iria entrar", relembrou.
No mesmo papo, o namorado, Igor, falou que o sentimento de amor dele por ela só aumentou na ausência e que estava morrendo de saudade da agora namorada.

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