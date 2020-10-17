Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Boa causa

Bombeiros sem camisa posam com bichinhos fofos em calendário beneficente

O Australian Firefighters Calendar divulgou suas edições de 2021, com bombeiros sensuais segurando coalas, cangurus, patos, bezerros, além de cães e a gatos

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 12:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2020 às 12:24
Os bombeiros da Austrália terão muito fogo para apagar. Isso por causa de uma tradição de quase três décadas que escolhe bombeiros do país para posarem descamisados para um calendário beneficente - e tudo ao lado de bichinhos fofos.
Planner de 2021 do Australian Firefighters Calendar
Planner de 2021 do Australian Firefighters Calendar Crédito: Reprodução
O Australian Firefighters Calendar divulgou suas edições de 2021, com páginas ilustradas por bombeiros sensuais segurando coalas, cangurus, patos, bezerros e outros tipos de bichos. Para quem prefere animais domésticos, o grupo também vende calendários totalmente dedicados a cães e a gatos.
Nascida em 1993, a iniciativa busca arrecadar, anualmente, fundos para diversas ONGs por meio da venda das edições. As organizações são voltadas, em sua maioria, para o resgate e a proteção de animais, mas também há outras instituições contempladas, como uma que auxilia no tratamento de crianças com câncer.
Para a edição do próximo ano, o dinheiro arrecadado também terá uma missão especial: ajudar os animais mortos ou desalojados pelos incêndios que atingiram o país entre 2019 e 2020.
Desde o início do projeto nos anos 1990, já foram arrecadados 3,2 milhões de dólares australianos -cerca de R$ 12,8 milhões- para causa sociais.
Além das versões "fauna" do calendário, os Australian Firefighters ainda lançam as edições Herói, mais comportada, e Clássica, também com tanquinhos à mostra, mas sem bichinhos. Planners, cartões postais e almofadas estão entre os outros produtos vendidos.

Veja Também

Modelo do ES compete por quase R$ 3 milhões em reality dos EUA

Modelo do ES exibe antes e depois e mudança impressiona

Thor capixaba? Salva-vidas gato de Guarapari faz sucesso como modelo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fábrica de sorvetes do grupo Lamoia em Piúma
Fábrica de sorvetes no ES prevê movimentar R$ 40 milhões com terceirização de marcas
Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida
Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados