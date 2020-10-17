Bombeiros sem camisa posam com bichinhos fofos em calendário beneficente

Os bombeiros da Austrália terão muito fogo para apagar. Isso por causa de uma tradição de quase três décadas que escolhe bombeiros do país para posarem descamisados para um calendário beneficente - e tudo ao lado de bichinhos fofos.

Planner de 2021 do Australian Firefighters Calendar Crédito: Reprodução

O Australian Firefighters Calendar divulgou suas edições de 2021, com páginas ilustradas por bombeiros sensuais segurando coalas, cangurus, patos, bezerros e outros tipos de bichos. Para quem prefere animais domésticos, o grupo também vende calendários totalmente dedicados a cães e a gatos.

Nascida em 1993, a iniciativa busca arrecadar, anualmente, fundos para diversas ONGs por meio da venda das edições. As organizações são voltadas, em sua maioria, para o resgate e a proteção de animais, mas também há outras instituições contempladas, como uma que auxilia no tratamento de crianças com câncer.

Para a edição do próximo ano, o dinheiro arrecadado também terá uma missão especial: ajudar os animais mortos ou desalojados pelos incêndios que atingiram o país entre 2019 e 2020.

Desde o início do projeto nos anos 1990, já foram arrecadados 3,2 milhões de dólares australianos -cerca de R$ 12,8 milhões- para causa sociais.