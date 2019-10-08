Gravado no Rio

Black Eyed Peas cogita parceria com KondZilla para lançar clipe

Após Rock in Rio, grupo curtiu a noite em bar da capital carioca com Nego do Borel

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 19:07 - Atualizado há 6 anos

Black Eyed Peas aproveita pausa das gravações de videoclipe para conhecer a casa noturna Rei do Bacalhau (RJ) com Nego do Borel Crédito: Divulgação

Depois de uma apresentação extasiante no Rock in Rio, o grupo de música eletrônica The Black Eyed Peas estendeu sua passagem pelo Rio de Janeiro e aproveitou para conhecer a vida noturna da cidade.

Na noite desta segunda-feira (7), eles estiveram no bar Rei do Bacalhau, em Duque de Caxias, conversando com Nego do Borel e o cantor angolano Preto Show. A estadia prolongada também rendeu um clipe na capital carioca, que conclui suas gravações por volta das 18h desta terça (8).

Dentre outros brasileiros, Kondzilla já conquistou o BEP e eles pensam em uma possível parceria. Questionado sobre se há uma previsão de lançamento da música, Will.I.Am respondeu que "não, mas estive conversando com Kondzilla para, esperamos, colaborar no lançamento".

A música, de nome ainda não divulgado, foi anunciada nos últimos dias após a apresentação do grupo no festival. "Tocamos no Rock in Rio, e então fomos para um estúdio de música e gravamos", disse Will.I.Am para a assessoria do Rei do Bacalhau. "A casa é incrível. É a primeira vez que estamos aqui, nesta parte do Rio, e viemos a uma casa que foca no funk. É um prazer".

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta