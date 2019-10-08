Publicado em 8 de outubro de 2019 às 19:07
- Atualizado há 6 anos
Depois de uma apresentação extasiante no Rock in Rio, o grupo de música eletrônica The Black Eyed Peas estendeu sua passagem pelo Rio de Janeiro e aproveitou para conhecer a vida noturna da cidade.
Na noite desta segunda-feira (7), eles estiveram no bar Rei do Bacalhau, em Duque de Caxias, conversando com Nego do Borel e o cantor angolano Preto Show. A estadia prolongada também rendeu um clipe na capital carioca, que conclui suas gravações por volta das 18h desta terça (8).
Dentre outros brasileiros, Kondzilla já conquistou o BEP e eles pensam em uma possível parceria. Questionado sobre se há uma previsão de lançamento da música, Will.I.Am respondeu que "não, mas estive conversando com Kondzilla para, esperamos, colaborar no lançamento".
A música, de nome ainda não divulgado, foi anunciada nos últimos dias após a apresentação do grupo no festival. "Tocamos no Rock in Rio, e então fomos para um estúdio de música e gravamos", disse Will.I.Am para a assessoria do Rei do Bacalhau. "A casa é incrível. É a primeira vez que estamos aqui, nesta parte do Rio, e viemos a uma casa que foca no funk. É um prazer".
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o