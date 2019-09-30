Anitta lança clipe de "eXplosion" com Black Eyed Peas

Fãs especulam parceria no palco do Rock In Rio no sábado (5)

30 set 2019 às 14:28

Anitta lança clipe de "eXplosion" com Black Eyed Peas Crédito: Reprodução/YouTube
A cantora Anitta, 26, lançou nesta segunda-feira (30) a música "eXplosion", uma parceria com o grupo estadunidense Black Eyed Peas.
A canção, em inglês, chega acompanhada de videoclipe, que mostra imagens do Rio de Janeiro e usa de cores fortes para compor a estética. Anitta aparece rebolando e usando diversos "looks" diferentes, incluindo uma peruca curta na cor rosa.
Tanto Anitta quanto o grupo publicaram Instagram Stories com passagens do clipe, para divulgar a nova música.
Nas redes sociais, os fãs já especulam uma parceria no palco do Rock In Rio, já que o grupo e a artista se apresentam na mesma data no festival, no próximo sábado (5). 

