Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Cantor do Black Eyed Peas convida Ludmilla para colaboração musical

Grupo e cantora se apresentaram no Rock in Rio no último sábado

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 16:29

Publicado em 

07 out 2019 às 16:29
A cantora Ludmilla Crédito: Globo/Fábio Rocha
Ludmilla foi uma dos convidadas da Funk Orquestra que, no último sábado, dia 5, contou a história do funk no Rock in Rio. A cantora se apresentou pela primeira vez no festival de música e chamou a atenção, particularmente, de Taboo, um dos integrantes do Black Eyed Peas, grupo que também tocou no evento no mesmo dia.
O cantor aproveitou uma publicação da funkeira no Instaram para fazer um convite: "Respeito a você. Vamos fazer uma música juntos? Muito amor", escreveu ele. Na resposta, Ludmilla disse que se sentiu honrada: "vamos nessa", acrescentou.

Veja Também

Rock in Rio mostra desgaste ao recriar shows históricos numa era pop

P!nk estreia no Rock in Rio com acrobacias e pedido de casamento

Anitta faz show das poderosas em apresentação no Rock in Rio

Ao colunista Leo Dias, a cantora disse que o convite é para valer. "Depois de me chamar para assistir ao show (do Black Eyed Peas_ do palco e de me elogiar, falar que ficou hipnotizado com o meu show pela televisão, que sentiu a energia pela televisão, (Taboo) me chamou para gravar com eles", contou.
O Black Eyed Peas fez, recentemente, uma música em parceira com Anitta, que foi convidada para subir ao palco do Rock in Rio para cantar com o grupo. Mais cedo, ela tinha feito sua estreia no festival.
Ver essa foto no Instagram

Teve preta, funkeira e favelada no palco do Rock in Rio SIM! Meu grito “RESPEITA” no início do meu show no @rockinrio foi o grito de liberdade. Quantas vezes eu ouvi que o funk não me levaria a lugar nenhum, e olha onde estou! Vocês têm noção do que isso representa? Nós podemos tudo! Funk é cultura, é raiz, o funk salva vidas! Minha primeira vez em um dos maiores festivais de música do mundo e participando do show em homenagem aos 30 anos do funk, com aqueles que fizeram toda a base pra gente subir nesse palco. Em um mundo cheio de preconceitos, pra muitos pode não significar nada, mas vocês não fazem ideia do quanto isso é importante pra uma jovem de 24 anos que nasceu e foi criada em Duque de Caxias! Obrigada meus fãs. Obrigada gente. Vocês fizeram minha participação ser incrível e me deixaram com gostinho de quero mais: querer me dedicar ainda mais, querer escrever ainda mais hits, querer cantar e dançar mais, querer mostrar “Hello Mundo” ainda mais, querer sonhar mais, querer alcançar mais! Nunca desistam dos seus sonhos, tenham fé que sua hora vai chegar! ? Obrigada a todos os envolvidos. Amo vcs.

Uma publicação compartilhada por Ludmilla (@ludmilla) em

PRIMEIRA VEZ

"Teve preta, funkeira e favelada no palco do Rock in Rio, sim!" Foi dessa forma que Ludmilla manifestou sua emoção e agradecimentos após cantar pela primeira vez em um dos maiores festivais de música do mundo.
Em seu perfil no Instagram, a cantora de Duque de Caxias, cidade da Baixada Fluminense, falou o quanto foi importante para ela, aos 24 anos, ter essa oportunidade "em um mundo cheio de preconceitos". "Quantas vezes eu ouvi que o funk não me levaria a lugar nenhum, e olha onde estou! Vocês têm noção do que isso representa? Nós podemos tudo! Funk é cultura, é raiz, o funk salva vidas!", afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

SML de Linhares, no Norte do ES
Mulher mata companheira em briga sobre fim de relacionamento no ES
Festival PCD leva arte acessível e gratuita a Vitória e reforça inclusão cultural
Festival PCD leva arte acessível e gratuita ao ES e reforça inclusão cultural
Imagem de destaque
Girassol: 4 benefícios de ter a planta em casa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados