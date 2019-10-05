Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rock in Rio

Anitta faz show das poderosas em apresentação no Rock in Rio

Às 18h em ponto do sábado (5), ainda de dia, Anitta iniciou sua apresentação no palco principal do Rock in Rio, mas só entrou depois que um rapper anunciou sua entrada, chamando-a de furacão.

Publicado em 05 de Outubro de 2019 às 19:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 out 2019 às 19:50
A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
 FOLHAPRESS - Às 18h em ponto do sábado (5), ainda de dia, Anitta iniciou sua apresentação no palco principal do Rock in Rio, mas só entrou depois que um rapper anunciou sua entrada, chamando-a de furacão. 
O título da primeira música resume o clima: "Show das Poderosas", referindo-se não só a ela, mas também a uma dúzia de dançarinos de maiôs e botas brancas. "Cheguei, tô preparada para atacar/ Vou rebolar bem na sua cara", ela canta em "Sua Cara", e as poderosas rebolam mesmo na nossa cara, virando os glúteos para o público. 
Anitta se encosta no paredão de caixas de som brancas que compõem o cenário e dá umas reboladas ainda mais atrevidas. O público, de muitas meninas e homens gays, geme de prazer. "'Maravilhosa", elas gritam. "Rainha!", eles berram. 
Às 18h20, transcorrido exato um terço do show de uma hora, ocorre a primeira troca de roupa, quando a noite já caiu na Cidade do Rock. E olha que foram oito músicas em apenas 20 minutos. São canções bem rápidas e não há músicos no palco. Tudo parece vir de bases pré-gravadas para Anitta cantar em cima. 

Veja Também

Capixaba Mariana Coelho, ex-The Voice, canta no Rock in Rio

Ivete Sangalo no Rock in Rio: "Hoje é dia de axé, bebê"

Iza e Alcione celebram música negra no Rock in Rio

É um show muito bem produzido, na linhagem inaugurada por Madonna há uns 30 anos, mas que deixa pouco espaço para o não programado e a improvisação.
Após o maiô, volta de vestido longo rosa choque (que logo escorrerá para revelar um top tomara-que-caia verde limão), para um medley de lentas. Depois um medley de rápidas. O set central termina com três canções de nome legais: "Romance com Safadeza", "Terremoto" e "Contatinho". Essa última faz um trio diminutivo com outras duas do show: "Paradinha" e "Movimento da Sanfoninha". Ela está simpática, sorrindo e distribuindo caras, bocas e reboladas.
Após mais 11 canções em 22 minutos, nova troca de roupa para o terço final. Anitta volta de top azul e jeans rasgado mostrando a calcinha brilhante. Conversa com o público, falando de quem mais, além dela própria? Conta rapidamente como foi difícil sua maratona para chegar onde chegou e como está feliz por estar onde está. O público lotou a arena e também está felicíssimo por estar onde está, não há dúvidas. 
"Vai Malandra", "Bola Rebola", "Favela" e "Onda Diferente" fecham o show, sendo que na última há um dueto com o americano Snoopy Dog, que canta em vídeo no telão. "Anitta, Anitta/ I'm so glad to meet ya [é um grande prazer conhecê-la]", ele rima.
18h58. "Valeu, Rock in Riooooo". E fim. Profissional, divertido e direto ao ponto. A paleta de cores poderia ser melhor, mas está ótimo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alimentação saudável ajuda no controle da pressão alta
Como prevenir a pressão alta: 7 hábitos essenciais contra a hipertensão
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Panqueca americana
Receita de panqueca americana fofinha: confira o passo a passo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados