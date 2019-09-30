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Rock e axé!

Ivete Sangalo no Rock in Rio: "Hoje é dia de axé, bebê"

Ivete só diminuiu o ritmo na segunda metade do show, por um breve período, com os covers de "Gostava Tanto de Você" (Tim Maia) e "Além do Horizonte" (Roberto Carlos)

Publicado em 

30 set 2019 às 05:17

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 05:17

Crédito: Rafa Mattei
"Hoje é dia de rock... E de axé, bebê!", anunciou a veterana Ivete Sangalo no palco Mundo do Rock in Rio neste domingo (29). A cantora abriu seu quinto show no festival, no Rio de Janeiro, tocando bateria.
Depois do rock, veio o axé. Com um raio dourado estampado em seu macacão prateado, Ivete energizou o público durante todo o show com hits como "Eva", "Abalou" e "Sorte Grande". "É carnaval, pula aí, Rio!"
A cantora baiana colocou o público para dançar seu tradicional axé, mas não apenas –o repertório também contou com lambada e um medley de funk.
Ivete só diminuiu o ritmo na segunda metade do show, por um breve período, com os covers de "Gostava Tanto de Você" (Tim Maia) e "Além do Horizonte" (Roberto Carlos).
Apoiadora da causa LGBT, Ivete fez um aceno antes da música "Beleza Rara": "Amar é um direito de todos nós. Isso que nos resta hoje (...) Respeitar o amor do outro".
Um enorme tigre dourado ocupou o palco para "O Nosso Amor Venceu", música feita em parceria com a cantora sertaneja Marília Mendonça. No hit "Pra Frente" foi a vez de Ivete dançar em volta de uma gigante boca vermelha. Com "Levada Louca", a baiana fechou um dos shows mais animados dos três primeiros dias de festival.

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