Ivete Sangalo no Rock in Rio: "Hoje é dia de axé, bebê"

Crédito: Rafa Mattei

rock... E de axé, bebê!", anunciou a veterana Ivete Sangalo no palco Mundo do festival, no Rio de Janeiro, tocando bateria. "Hoje é dia de... E de, bebê!", anunciou a veterananodo Rock in Rio neste domingo (29). A cantora abriu seu quinto show no, no Rio de Janeiro, tocando bateria.

rock, veio o axé. Com um raio dourado estampado em seu macacão prateado, Ivete energizou o público durante todo o show com hits como "Eva", "Abalou" e "Sorte Grande". "É Depois do, veio o. Com um raio dourado estampado em seu macacão prateado, Ivete energizou o público durante todo o show com hits como. "É carnaval , pula aí, Rio!"

A cantora baiana colocou o público para dançar seu tradicional axé, mas não apenas –o repertório também contou com lambada e um medley de funk.

Ivete só diminuiu o ritmo na segunda metade do show, por um breve período, com os covers de "Gostava Tanto de Você" (Tim Maia) e "Além do Horizonte" (Roberto Carlos).

Apoiadora da causa LGBT, Ivete fez um aceno antes da música "Beleza Rara": "Amar é um direito de todos nós. Isso que nos resta hoje (...) Respeitar o amor do outro".