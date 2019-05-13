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Anitta grava parceria com Black Eyed Peas em Las Vegas

Will.i.am disse que a Poderosa é sua nova melhor amiga

Publicado em 

13 mai 2019 às 11:51

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 11:51

Crédito: Reprodução/Instagram @maisanittamenosrecalque
Depois de Major Lazer, Snopp Dog e outros cantores internacionais, Anitta, 26, fará uma parceria com o grupo The Black Eyed Peas, composto por Will.i.am, FergieApl.de.apTaboo.
O anúncio foi feito pelo próprio Will.i.am, 44, através de um vídeo publicado nas redes sociais do cantor. Nas imagens, ele diz que Anitta é sua nova "melhor amiga", e que o grupo gravou uma música com ela em um estúdio de Las Vegas, nos Estados Unidos. 
"Para todos que estão perguntando como foi trabalhar com a Anitta, eu digo que encontrei a minha nova melhor amiga. Ela é maravilhosa! A música que gravei com a Anitta é incrível demais. Eu não acho que vocês conseguem entender. Obrigado, Anitta", diz o cantor.
No vídeo, ele também dá a entender que a música em parceria será apresentada no festival Rock in Rio, que ocorre em setembro e outubro, já que tanto Anitta quanto o grupo estão escalados para fazer shows no mesmo dia (5 de outubro).
"Quando eu a encontrei, era como se eu já a conhecesse, a minha vida inteira. Mal posso esperar para nos apresentarmos juntos no Brasil, no Rock in Rio 2019. Será irado!"
Will.i.am encontrou Anitta após o Billboard Latin Music Awards no mês de abril, em Las Vegas, quando a cantora apresentou a música "Banana" com Becky G. Na ocasião, Anitta e o cantor do grupo apareceram juntos em imagens, despertando a curiosidade dos fãs.
Por fim, ele relatou no vídeo que há mais pessoas neste "novo projeto do The Black Eyed Peas", mas que  ainda não pode divulgar outros nomes.

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