Big Brother Portugal: público salva competidor após fala homofóbica

Participante do Big Brother Portugal, Hélder Teixeira foi para a berlinda por comentário homofóbico Crédito: Reprodução

A polêmica decisão do Big Brother português de deixar ao público a decisão de expulsão um competidor após falas homofóbicas acabou provocando ainda mais polêmica. Isso porque o competidor Hélder, que havia feito os comentários, acabou ficando no programa, enquanto o participante Edmar, assumidamente gay, foi eliminado.

A confusão teve início na semana passada, apenas um dia depois do início do reality, quando Hélder falou que prefere "ser mulherengo do que ser... gay", numa suposta referência a Edmar. A organização então decidiu abrir uma votação para definir se ele deveria deixar o programa devido ao comentário.

Na ocasião, o reality afirmou aos participantes que a casa deve ser um reflexo da sociedade de uma forma positiva. "Como não posso deixar passar a sua atitude em branco, vou dar aos portugueses a oportunidade de decidir se querem que o Hélder permaneça no jogo ou que seja expulso".

Neste domingo (17), no entanto, veio o resultado: Hélder não só ficou no programa, como ganhou a prova do líder feita em seguida e conquistou a liderança da semana. Além disso, Edmar, que estava disputando a preferência do público com Noélia e Daniel Monteiro, foi eliminado.

"Mais uma vez a homofobia ganhou espaço na televisão portuguesa. homofobia é crime, não é escolha", opinou um internauta no Twitter. "É uma comédia. O povo critica Hélder por homofobia e expulsa a suposta vítima", comentou outro. "Portugal é um país homofóbico no geral", afirmou mais um.

Dia Internacional contra a Homofobia: Big Brother expulsa o gay, decide manter o homofóbico. ##BB2020Tvi pic.twitter.com/PDjtlp5kJt — MC Somsen (@msomsen) May 17, 2020

Vergonha do Big brother! Vergonha do meu país! Vergonha de ser Portuguesa! Em pleno 2020 continuam a passar panos para homofobia e para o sexismo! Continuem a gozar com os gays continuem a assediar as mulheres, pk tudo não passa de um brincadeira não é messmo! #BB2020Tvi — Paty Rodrigues?? (@PatyRod97513942) May 17, 2020

Este é o dia mais irónico de sempre, hoje é o dia mundial contra a Homofobia e sai da casa do Big Brother EXPULSO PELOS PORTUGUESES, um gay e FICA NA CASA SALVO PELOS PORTUGUESES, um homofóbico. Isto diz muito sobre Portugal. #bb2020tvi — Francisco Rodrigues?? (@ochico_fr) May 17, 2020

Mais uma vez, a homofobia ganhou espaço na televisão portuguesa. O concorrente do Big Brother, Hélder, afirmou "Eu prefiro ser mulherengo do que ser (gay)" apontando para um concorrente que é gay. A homofobia é um crime e não uma escolha! #BB2020Tvi pic.twitter.com/EsqyJACGSU — Filipa Vieira (@_filipa_vieira) May 12, 2020

Edmar, que chegou a comemorar a saída do reality, por estar cansado do confinamento, esteve em um programa da TVI, mesma emissora do Big Brother, nesta segunda (18), e afirmou estar arrependido de ter defendido Hélder e disse que deveria ter defendido a comunidade LGBTQ+, mas teve medo.