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Polêmica

Big Brother Portugal: público salva competidor após fala homofóbica

Atitude gerou ainda mais polêmica após vítima dos ataques ter sido eliminada do programa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 09:35

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 09:35

Participante do Big Brother Portugal, Hélder Teixeira foi para a berlinda por comentário homofóbico
Participante do Big Brother Portugal, Hélder Teixeira foi para a berlinda por comentário homofóbico Crédito: Reprodução
A polêmica decisão do Big Brother português de deixar ao público a decisão de expulsão um competidor após falas homofóbicas acabou provocando ainda mais polêmica. Isso porque o competidor Hélder, que havia feito os comentários, acabou ficando no programa, enquanto o participante Edmar, assumidamente gay, foi eliminado.
A confusão teve início na semana passada, apenas um dia depois do início do reality, quando Hélder falou que prefere "ser mulherengo do que ser... gay", numa suposta referência a Edmar. A organização então decidiu abrir uma votação para definir se ele deveria deixar o programa devido ao comentário.
Na ocasião, o reality afirmou aos participantes que a casa deve ser um reflexo da sociedade de uma forma positiva. "Como não posso deixar passar a sua atitude em branco, vou dar aos portugueses a oportunidade de decidir se querem que o Hélder permaneça no jogo ou que seja expulso".

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Neste domingo (17), no entanto, veio o resultado: Hélder não só ficou no programa, como ganhou a prova do líder feita em seguida e conquistou a liderança da semana. Além disso, Edmar, que estava disputando a preferência do público com Noélia e Daniel Monteiro, foi eliminado.
"Mais uma vez a homofobia ganhou espaço na televisão portuguesa. homofobia é crime, não é escolha", opinou um internauta no Twitter. "É uma comédia. O povo critica Hélder por homofobia e expulsa a suposta vítima", comentou outro. "Portugal é um país homofóbico no geral", afirmou mais um.
Edmar, que chegou a comemorar a saída do reality, por estar cansado do confinamento, esteve em um programa da TVI, mesma emissora do Big Brother, nesta segunda (18), e afirmou estar arrependido de ter defendido Hélder e disse que deveria ter defendido a comunidade LGBTQ+, mas teve medo.
Edmar chegou a chorar durante o programa e disse que não entedia o que estava acontecendo quando apoiou Hélder e que tinha medo de falar mais sobre a comunidade gay dentro da casa e ser excluído pelos outros participantes. "Eu deveria ter sido mais forte", afirmou ele.

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