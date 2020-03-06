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BBB20: Namorada de Babu se declara e diz que nem PPV mata saudades

Ator foi alvo de racismo em fala de Daniel, apontam internautas

Publicado em 06 de Março de 2020 às 14:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 14:05
Babu Santana é um dos participantes do BBB 20 Crédito: Victor Pollak/Globo
A cantora Tatiane Melo, namorada de Babu Santana, que está confinado no BBB20, usou seu Instagram nesta quinta-feira (5) para se declarar para o amado.
"Nem o pay-per-view consegue suprir a saudade que estou de você, meu amor", escreveu ela ao publicar uma foto em que os dois aparecem juntos.
Melo costuma publicar muitas fotos do casal, e depois da declaração publicou outras duas fotos com ele. Na primeira, os dois estão juntos na abertura de um show; na segunda, ela segura um violão ao lado dele. "Ele me acompanha em todos os momentos", escreveu.

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Segundo internautas, Babu foi alvo de racismo na última quarta-feira (4), quando Marcela afirmou que, "se a convivência não fosse tão difícil, eu tiraria ele da Xepa".
"E a imagem dele só vejo lá [na xepa] agora, aqui [no vip] não vejo a imagem dele", afirmou Daniel. "A relação é meio difícil né", comentou Mari.

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