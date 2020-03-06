BBB20: Namorada de Babu se declara e diz que nem PPV mata saudades

Ver essa foto no Instagram

Nem o pay per view consegue suprir a saudade que estou de você meu amor. @babusantana ?? . . . . . #tatianemelooficial #riodejaneiro #rj #saoconrado #bbb #bbb20 #moda #estilodevida #afro #afrobrasil #culturaafro #negritude #babusantana #faclubebabusantana #modelo #babubbb20 #babu #babubbb