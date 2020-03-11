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Reality show

BBB 20: Victor Hugo é eliminado do BBB 20 com 85,22% dos votos

Brother disputava preferência do público com Manu Gavassi e Babu

Publicado em 11 de Março de 2020 às 10:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 10:59
Victor Hugo é o sétimo eliminado do BBB 20 Crédito: Victor Pollak/Globo
O jogo acabou para Victor Hugo, 25, no Big Brother Brasil 20. Na noite desta terça-feira (10), o brother foi eliminado com 85,22% dos votos contra 10,18% de Manu Gavassi, e 4,60% de Babu.
"Estou tranquilo e feliz para caramba", disse ele ao sair do programa.
Victor Hugo foi indicado ao paredão pelo líder Pyong. Já Babu foi o mais votado da casa, e Manu foi para berlinda por ter apertado o botão vermelho do Quarto Branco.
O resultado surpreendeu Victor Hugo. Em conversa com Felipe Prior, na tarde desta terça-feira, ele tinha sinalizado ter certeza de que iria continuar na disputa. "Eu estou louco para que chegue logo à noite para saber o resultado desse paredão, porque eu quero ver a reação das pessoas mudando quando eu ficar", disse.
O psicólogo começou a sua participação de forma apagada no BBB. Antes de entrar no programa, ele afirmou que é virgem e assexual, ou seja, não sente atração por sexo.
Ao longo do reality, porém, se declarou apaixonado por Guilherme, brother que foi eliminado no último dia 3, e que estava em um relacionamento com Gabi na casa. "Você é importante demais para mim aqui dentro", afirmou Victor Hugo para o modelo.

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O psicólogo chegou a dizer que já tinha superado a paixão e que torcia pelo casal, mas depois voltou a falar sobre o seu amor por Guilherme. "Eu te amo independentemente de você me amar, ponto. É uma coisa que não vai mudar", afirmou ele.
Victor Hugo se envolveu em uma briga na madrugada do último sábado (7) com Gizelly e Manu Gavassi e foi chamado de falso pelas duas sisters.
Fora da casa, artistas como Bruno Gagliasso e Bruna Marquezine pediram votos pela saída de Victor Hugo da casa, muito por conta da briga dele com Manu.

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