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'BBB 20': psicólogo Victor Hugo tem 25 anos, não gosta de sexo e é virgem

Participante maranhense quer estudar no exterior com prêmio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 08:54

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 08:54

Victor tem 25 anos e é natural de Imperatriz, interior do Maranhão Crédito: Globo/Divulgação
Victor Hugo tem 25 anos e é natural de Imperatriz, interior do Maranhão. Seus pais tinham uma banda de forró, e acompanhá-los fazia parte da infância do menino.
Com o tempo, começou a atuar ao lado deles como backing vocal, algo que fez com que a timidez ficasse em segundo plano. 
Na adolescência, namorou uma cantora gospel. Porém, diz ser assexual, ou seja, não sente atração por sexo. É virgem. 
Decidiu cursar psicologia por se considerar um bom ouvinte, algo que pode ser um trunfo na casa. Também é cientista da área de saúde pública.

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Apesar do bom humor, não costuma fugir das discussões. "Não é todo dia que a gente está bom", avisa ele, que detesta pessoas que ficam em cima do muro, sem se posicionar.
Quer ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão para custear os estudos no exterior. Só não ronque perto dele, é briga na certa.

SOBRE O PROGRAMA

A 20ª edição do Big Brother Brasil que estreia nesta terça-feira (21) está cheia de novidades. Uma delas é a casa que abrigará os participantes durante os três meses, que já está toda remodelada. 
O BBB 20 chega prometendo ainda mais conectividade com o público, com conteúdo multimídia como a #RedeBBB, o Boletim BBB e o Bate-Papo BBB, no ar sempre após o programa.
A apresentação continua de Tiago Leifert, que dessa vez vai supervisionar um grupo de participantes formado por anônimos e celebridades.
Como todos os anos, a casa que receberá os competidores passou por reformas. A sala, onde eles vão se reunir para conversar com o apresentador, terá a selva como tema, por exemplo.
Em suas duas décadas, a versão brasileira do Big Brother alçou muita gente à fama, como Grazi Massafera e Sabrina Sato, colecionou polêmicas, encheu páginas de revistas com brothers e sisters que foram convidados para posar nus e até formou casais.
Na 20ª edição, brothers e sisters terão acesso a celulares. Porém, eles não vão conseguir fazer ligações nem saber o que andam falando deles do lado de fora. De acordo com Tiago Leifert, haverá uma rede social, parecida com o Instagram, interna na casa, e eles alimentarão essa rede com imagens, vídeos e a vivência deles.
O líder da semana poderá definir quem ficará na Xepa e quem estará no grupo VIP dos alimentos. Isso significa que ele escolherá quem come mais ou menos. Promessa de barracos.

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