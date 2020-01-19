Boninho indica que mais participantes devem entrar na casa do BBB 20

O diretor Boninho publicou uma imagem misteriosa em suas redes sociais Crédito: Globo

Boninho, 58, diretor geral do Big Brother Brasil, publicou uma imagem misteriosa em suas redes sociais neste domingo (19). O pequeno vídeo mostra a equação "+ 4 = 2" e sugere que a lista de competidores do BBB 20, divulgada neste sábado (18), pode não estar completa. "Esse time ainda não terminou... Vem mais!", disse ele na publicação.

Vale lembrar que 18 nomes, entre anônimos e famosos, já foram anunciados. Caso mais duas pessoas entrem na casa, o número de competidores será igual ao da edição do programa: 20.

A escolha faria sentido, dado o tom comemorativo desta edição, que homenageia as temporadas passadas do BBB.