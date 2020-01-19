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Casa mais vigiada do Brasil

Boninho indica que mais participantes devem entrar na casa do BBB 20

Até agora, 18 nomes, entre anônimos e famosos, já foram anunciados. Capixaba está entre os selecionados

Publicado em 19 de Janeiro de 2020 às 14:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2020 às 14:38
O diretor Boninho publicou uma imagem misteriosa em suas redes sociais Crédito: Globo
Boninho, 58, diretor geral do Big Brother Brasil, publicou uma imagem misteriosa em suas redes sociais neste domingo (19). O pequeno vídeo mostra a equação "+ 4 = 2" e sugere que a lista de competidores do BBB 20, divulgada neste sábado (18), pode não estar completa. "Esse time ainda não terminou... Vem mais!", disse ele na publicação.
Vale lembrar que 18 nomes, entre anônimos e famosos, já foram anunciados. Caso mais duas pessoas entrem na casa, o número de competidores será igual ao da edição do programa: 20.

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A escolha faria sentido, dado o tom comemorativo desta edição, que homenageia as temporadas passadas do BBB.
A equação em que quatro viram dois pode indicar que o programa terá, novamente, um quarteto que será votado pelo público, a fim de escolher dois deles para entrarem no confinamento. Isso já aconteceu, por acaso, com a casa de vidro no BBB 13.

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