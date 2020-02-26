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Fórmula para ser sarado

Atleta é chamado de Ken Humano Fitness e revela truque para ter corpão

Italo Costa, apontado como o Ken Humano da versão fitness, nega ter feito cirurgias plásticas e revela seus segredos para manter o corpo escultural

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 11:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 11:29
Italo Costa, atleta que é apontado como Ken Humano Fitness Crédito: MF Press Global/Reprodução
Italo Costa, atleta de fisiculturismo e campeão WBFF, chamou a atenção dos internautas e da imprensa nacional e internacional devido à semelhança com o boneco Ken, namorado da Barbie. Além de um rosto simétrico, o bonitão é dono de um corpo sarado e escultural.
Batizado de Ken Humano Fitness na internet desde que passou a despontar nos noticiários, Italo afirma que o seu segredo passa longe da mesa cirúrgica e do bisturi: Nunca fiz nenhuma cirurgia plástica. Sou 100% natural e recorro apenas a treino, dieta e cosméticos.
  Crédito: MF Press Global/Reprodução
Muito além de toda a brincadeira, que acabou se tornando notícia, Italo é um atleta com grandes realizações no mundo do esporte, colecionando títulos internacionais: campeão do North American Pro Atlantic City Pro WBFF em 2018, Top 5 do Mundial WBFF PRO nas Bahamas em 2019 e campeão da primeira edição do WBFF na América Latina, em São Paulo.

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O atleta compete pela federação WBFF (World Beauty Fitness Fashion), que considera não apenas a simetria e a definição muscular, mas presença de palco, elegância e aspectos ligados ao mundo fashion, com desfiles em trajes de gala como parte importante para a classificação.
  Crédito: MF Press Global/Reprodução
Para manter a boa forma, Italo faz 20 minutos diários de atividade física em jejum, toma um shot para aumentar a imunidade pela manhã, além de ingerir uma série de doses de compostos nutritivos, consome preferencialmente alimentos orgânicos e bebe de 3 a 5 litros de água por dia. 

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