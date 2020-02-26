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Gracyanne usa fantasia com coleira de Belo e exibe bumbum gigante

Musa se inspirou em look famoso de Luma de Oliveira, mas repaginou o visual e o deixou ainda mais sexy

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 11:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 11:00
Gracyanne usa fantasia com coleira de "Belo" e exibe bumbum gigante Crédito: Reprodução/Instagram @graoficial
Gracyanne Barbosa decidiu recriar o polêmico - e famoso! - look de carnaval de Luma de Oliveira, em 1998, quando a musa usou uma coleira com o nome do então marido, Eike Batista. 
Para o Baile da Arara 2020, no Rio, Gracyanne usou o mesmo acessório com o nome do seu marido, Belo, adesivos nos seios e deixou o bumbum gigante à mostra em um body cavado fio dental e cheio de pedrarias espalhadas. 

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No mesmo festão de carnaval estiveram Fátima Bernardes, Antonia Morais, Fernanda Paes Leme, Hugo Gloss e Alinne Moraes. 

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