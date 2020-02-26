Gracyanne usa fantasia com coleira de Belo e exibe bumbum gigante

Gracyanne Barbosa decidiu recriar o polêmico - e famoso! - look de carnaval de Luma de Oliveira, em 1998, quando a musa usou uma coleira com o nome do então marido, Eike Batista.
Para o Baile da Arara 2020, no Rio, Gracyanne usou o mesmo acessório com o nome do seu marido, Belo, adesivos nos seios e deixou o bumbum gigante à mostra em um body cavado fio dental e cheio de pedrarias espalhadas.
No mesmo festão de carnaval estiveram Fátima Bernardes, Antonia Morais, Fernanda Paes Leme, Hugo Gloss e Alinne Moraes.