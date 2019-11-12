Ashton Kutcher e Mila Kunis não deixarão herança para os filhos

Mila Kunis e Ashton Kutcher são pais de Wyatt e Dimitri Crédito: Reprodução/Instagram

Os atores Ashton Kutcher, 41, e Mila Kunis, 36, casados desde 2015, não vão deixar herança para os seus filhos Wyatt, de 5 anos, e Dimitri, de 2.

Quem fez a revelação foi Kutcher em entrevista ao podcast "Armchair Expert" do ator Dax Shepard. "Meus filhos têm uma vida realmente privilegiada e eles ainda não têm a menor ideia disso. E eles nunca saberão como é de verdade, porque é só o que eles conhecem", afirmou o ator.

Kutcher explica que investirá na carreira profissional dos filhos, mas isso não significa que eles precisarão ter "pilhas de dinheiro guardadas". "Não vou montar uma poupança para eles. Vamos acabar doando nosso dinheiro para a caridade e diversas outras coisas", disse o ator.

O ator tem uma fortuna estimada em US$ 200 milhões (mais de R$ 830 milhões), enquanto a mulher dele já arrecadou perto de US$ 65 milhões (R$ 270 milhões).

Uma das instituições que o casal planeja deixar sua fortuna é uma organização que luta contra o tráfico sexual, a qual Kutcher já é apoiador.

Não é a primeira vez que eles demonstram ser pais preocupados com a formação das crianças. O casal de atores já disse que não dá presentes de Natal aos filhos, porque receber presentes demais pode levar as crianças a criar um sentimento de ingratidão.