Após ser atropelado por Ashton Kutcher, jovem pede foto com ator

Uma situação inusitada aconteceu com o ator Ashton Kutcher na última terça-feira, 18: enquanto dirigia seu carro, acabou atropelando um jovem que passava pela rua. Momentos depois, o próprio garoto que foi atropelado pediu para que tirassem uma foto juntos.
"Fui atingido por um carro hoje... Mas tudo bem, porque foi pelo Ashton Kutcher", brincou Leo Marenghi sobre o momento de azar - ou sorte - em seu Instagram.
Segundo informações do site TMZ, Leo, 19, estava andando de patinete por uma calçada de Hollywood quando Kutcher saía de onde seu carro estava estacionado e acabou por atingir o jovem, que foi arremessado ao chão.
O ator teria então demonstrado preocupação, saído de seu carro e questionado se estava tudo bem com Leo, que afirmou ter sofrido apenas alguns arranhões. Na sequência, ele pediu uma foto com Ashton.