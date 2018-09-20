Acidente

Após ser atropelado por Ashton Kutcher, jovem pede foto com ator

'Fui atingido por um carro hoje, mas tudo bem porque foi pelo Ashton Kutcher', escreveu Leo Marenghi em seu Instagram
Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 11:17

Ashton Kutcher ao lado de Leo Marenghi Crédito: Reprodução/Instagram @littleduckleo
Uma situação inusitada aconteceu com o ator Ashton Kutcher na última terça-feira, 18: enquanto dirigia seu carro, acabou atropelando um jovem que passava pela rua. Momentos depois, o próprio garoto que foi atropelado pediu para que tirassem uma foto juntos.
"Fui atingido por um carro hoje... Mas tudo bem, porque foi pelo Ashton Kutcher", brincou Leo Marenghi sobre o momento de azar - ou sorte - em seu Instagram.
Segundo informações do site TMZ, Leo, 19, estava andando de patinete por uma calçada de Hollywood quando Kutcher saía de onde seu carro estava estacionado e acabou por atingir o jovem, que foi arremessado ao chão.
O ator teria então demonstrado preocupação, saído de seu carro e questionado se estava tudo bem com Leo, que afirmou ter sofrido apenas alguns arranhões. Na sequência, ele pediu uma foto com Ashton.

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
No Cais das Artes, a emblemática mostra de Sebastião Salgado
Imagem de destaque
As doenças antes incuráveis que estão ganhando tratamentos graças à IA
Imagem de destaque
Projeto de Tabata ameaça liberdade ao limitar críticas a Israel

