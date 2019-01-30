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Ashton Kutcher divulga celular no Twitter para 'se aproximar dos fãs'

Ideia não durou muito e, logo em seguida, o ator apagou a publicação

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 20:34

Publicado em 

30 jan 2019 às 20:34
30/01/2019 - O ator Ashton Kutcher Crédito: Instagram/@aplusk
Ashton Kutcher postou na terça-feira, 29, seu número de celular no Twitter, a fim de se aproximar dos seus fãs. Ele ficou conhecido pelo seu personagem Michael Kelso, da série That '70s Show. As informações são do Just Jared.
"Eu sinto falta de ter uma conexão real com as pessoas, com a minha comunidade. De agora em diante, vocês podem escrever para mim", informou Kutcher.
Ele havia deixado claro que talvez não conseguisse responder a todos, mas pareceu mudar de ideia em seguida e apagou o tuíte.
Kutcher, ao lado da sua ex-mulher, Demi Moore, é fundador da ONG Thorn, que defende os direitos das crianças. Atualmente, o artista tem cerca de 18 milhões de seguidores no Twitter.

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